Vạn Tuế, cây Du và Lộc Vừng không chỉ được trồng làm cảnh mà còn gắn với những quan niệm phong thủy về trường thọ, sung túc và tài lộc. Các loại cây này được nhiều người lựa chọn để tạo điểm nhấn cho không gian sân vườn.

Trong văn hóa Á Đông, nhiều loài cây cảnh không chỉ được lựa chọn vì hình dáng, màu sắc hay khả năng tạo bóng mát mà còn bởi ý nghĩa tượng trưng. Vạn Tuế thường gắn với quan niệm trường thọ, cây Du được liên tưởng đến sự dư dả, còn Lộc Vừng tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng.

Những ý nghĩa này chủ yếu bắt nguồn từ cách gọi, đặc điểm của cây và quan niệm dân gian, góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho không gian sân vườn.

Cây Vạn Tuế - sự trường thọ và uy nghi

Cái tên Vạn Tuế đã nói lên tất cả: sức sống bất diệt, trường tồn cùng năm tháng. Trong phong thủy phương Đông, Vạn Tuế là một trong “Tam Đa” (Sung - Lộc - Vạn Tuế), ứng với chữ Thọ, là biểu tượng của sức khỏe, sự trường thọ và vĩnh cửu.

Với tuổi thọ hàng chục năm, hình dáng đĩnh đạc và uy nghi, Vạn Tuế càng già càng có giá trị, được xem như một loại cây quý trong sân nhà.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, Vạn Tuế còn là một loại cây cảnh tạo cảnh đẹp cho không gian sống. Những chiếc lá kép cứng cáp mọc thành vòng, tỏa tròn đều như một chiếc “vương miện xanh” sang trọng, góp phần tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà.

Vạn Tuế mang dáng vẻ uy nghi, lá xanh tỏa đều như vương miện. Cây được cho là tượng trưng cho sức sống bền bỉ, trường thọ và sự vững vàng của gia chủ.

Cây có sức sống mãnh liệt, chịu hạn và chịu nóng tốt, rất dễ chăm sóc, phù hợp với những gia chủ bận rộn nhưng vẫn mong muốn có một khu vườn xanh mát, thanh lọc không khí và mang lại năng lượng tích cực.

Theo quan niệm phong thủy, trồng Vạn Tuế trước nhà không chỉ giúp chiêu tài vượng khí mà còn mang lại sự yên ấm, hòa thuận và thuận lợi trong công việc cho gia chủ.

Cây Du - sung túc, may mắn và đủ đầy

Ít ai ngờ rằng, loài cây mộc mạc mang tên cây Du (Ulmus pumila) lại đứng trong danh sách những cây cảnh sinh tài được giới nhà giàu săn đón.

Vẻ đẹp của cây Du là một vẻ đẹp “đi ngược” thời gian, khiến bất cứ ai lần đầu chứng kiến cũng phải trầm trồ.

Khi vạn vật còn đang “ngái ngủ” trong giá rét cuối đông, những cây khác vẫn trơ cành khẳng khiu, thì cây Du đã lặng lẽ ra quả. Quả ra trước cả lá.

Cây Du có hoa như những đồng xu nhỏ xếp đầy cành. Người xưa gọi quả Du là "du tiền", gửi gắm mong ước gia đình năm nào cũng dư dả, sung túc.

Trên cành gầy, chi chít những chùm quả tròn, mỏng như giấy, giữa phồng lên một hạt nhỏ, tựa như hàng nghìn đồng tiền cổ. Mỗi khi gió thổi qua, những chùm quả ấy khẽ lay động, lấp lánh như tiền xu va vào nhau, tạo cảm giác sung túc, may mắn và đủ đầy.

Điều đặc biệt nằm ở chính cái tên của cây Du. Người xưa gọi quả của nó là “du tiền”, bởi quả nhỏ, tròn, mỏng và có cánh như những đồng tiền xếp đầy trên cành. Chữ “du” lại đọc gần giống chữ “dư” trong “dư dả”.

Vì thế, người xưa tin rằng, trồng một cây Du trong sân, tức là trong nhà lúc nào cũng có của ăn của để, năm nào cũng có dư. Không chỉ vậy, cây Du còn tượng trưng cho sự kiên cường, sức sống mãnh liệt, vươn lên trong nghịch cảnh.

Cây Lộc Vừng - tài lộc tự tìm đến

Nếu cây Du đại diện cho sự dư dả bền bỉ thì cây Lộc Vừng (Barringtonia acutangula) lại là biểu tượng của tài lộc thịnh vượng.

Lộc Vừng buông những chùm hoa đỏ rực mềm mại như dải lụa. Trong phong thủy, đây là loài cây tượng trưng cho tài lộc, may mắn và thịnh vượng.

Trong văn hóa Á Đông, Lộc Vừng nằm trong bộ “tứ quý” (Sanh - Sung - Tùng - Lộc), với chữ “Lộc” ứng với tài lộc, còn “Vừng” hàm ý nhỏ nhưng nhiều, mang đến sự may mắn và sung túc.

Điểm nhấn của loài cây này chính là những chùm hoa đỏ rực rủ xuống mềm mại như những dải lụa, thường nở vào ban đêm hoặc sáng sớm, tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Khi hoa Lộc Vừng nở, người ta tin rằng đó là điềm báo tài lộc đang đến gần. Thân cây khi trưởng thành có thể cao từ 8-12m, tán xòe rộng, tạo bóng mát cho cả khu vườn.

Theo quan niệm phong thủy, Lộc Vừng đặc biệt phù hợp với người mệnh Mộc và Hỏa, giúp tăng sinh khí, mở rộng công danh và sự nghiệp. Chính vì vậy, không khó hiểu khi loài cây này luôn có một vị trí trang trọng trong sân vườn của các biệt thự, nhà phố.

Cây Du, Lộc Vừng và Vạn Tuế mang một vẻ đẹp khác nhau, một ý nghĩa riêng, nhưng tựu chung lại đều hội tụ đủ những yếu tố mà bất cứ gia chủ nào cũng mong cầu: tài lộc, thịnh vượng và bình an.