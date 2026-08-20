Đây là một trong những nội dung nổi bật tại hội thảo chuyên đề “Rối loạn tiêu hóa thường gặp: Từ cơ chế bệnh sinh đến chiến lược kiểm soát hiệu quả” do Trí Khang Pharma phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc Long Châu tổ chức.

Hơn 100 dược sĩ Long Châu tham gia hội thảo

Không chỉ cập nhật kiến thức chuyên môn, hội thảo còn dành nhiều thời lượng để các dược sĩ trực tiếp trao đổi với các chuyên gia về những tình huống thường gặp trong quá trình tư vấn khách hàng. Qua đó, những kiến thức về cơ chế bệnh sinh, biểu hiện và cách tiếp cận các vấn đề tiêu hóa được kết nối gần hơn với thực tiễn tại nhà thuốc, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng.

Cập nhật kiến thức về các rối loạn tiêu hóa thường gặp

Các vấn đề về tiêu hóa như đau, nóng rát vùng thượng vị, đầy bụng, khó tiêu hay những triệu chứng liên quan đến rối loạn chức năng đường ruột là những tình huống thường gặp trong quá trình khách hàng tìm kiếm sự tư vấn tại nhà thuốc. Việc cập nhật kiến thức chuyên môn và có góc nhìn toàn diện về cơ chế bệnh sinh, biểu hiện lâm sàng cũng như chiến lược kiểm soát đóng vai trò quan trọng đối với đội ngũ dược sĩ.

Tại hội thảo, chương trình tập trung vào hai chuyên đề thiết thực, gắn với những vấn đề dược sĩ thường gặp trong thực tế tư vấn.

TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Quang Duật và TS.BS Dương Xuân Nhương đã có những chia sẻ hữu ích về rối loạn tiêu hóa

Mở đầu là phần chia sẻ của TTƯT.PGS.TS.BS Nguyễn Quang Duật với chuyên đề “Acid có phải là nguyên nhân chính của mọi triệu chứng dạ dày?”. Từ một vấn đề tưởng như quen thuộc, chuyên đề mở ra góc nhìn sâu hơn về vai trò của acid cũng như các yếu tố khác có thể liên quan đến triệu chứng dạ dày, đồng thời giúp dược sĩ có thêm cơ sở để nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào một nguyên nhân đơn lẻ.

Tiếp nối chương trình, TS.BS Dương Xuân Nhương mang đến chuyên đề “Hội chứng ruột kích thích: Từ cơ chế bệnh sinh phức tạp đến chiến lược kiểm soát toàn diện”. Với đặc điểm triệu chứng đa dạng và có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, hội chứng ruột kích thích là một trong những vấn đề cần được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh trong quá trình tư vấn. Những phân tích về cơ chế bệnh sinh và cách tiếp cận kiểm soát toàn diện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dược sĩ tham dự.

Thông qua hai chuyên đề, các dược sĩ không chỉ được cập nhật thêm kiến thức chuyên môn về các vấn đề tiêu hóa thường gặp mà còn có cơ hội liên hệ với những tình huống thực tế trong quá trình tư vấn tại nhà thuốc.

Trao đổi tình huống thực tế cùng chuyên gia

Một trong những điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, hỏi đáp giữa các dược sĩ và chuyên gia.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức theo hình thức một chiều, các dược sĩ Long Châu đã trực tiếp đưa ra những câu hỏi và tình huống phát sinh trong quá trình tư vấn khách hàng. Những băn khoăn xoay quanh các triệu chứng tiêu hóa thường gặp được đưa ra để cùng chuyên gia phân tích, trao đổi và đưa ra hướng tiếp cận phù hợp hơn với từng trường hợp.

Đây là cơ hội để các dược sĩ của Long Châu được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu

Không khí hội trường trở nên sôi nổi khi nhiều câu hỏi thực tế liên tục được gửi tới các chuyên gia. Phần thảo luận giúp kết nối kiến thức chuyên môn với những tình huống cụ thể tại nhà thuốc, qua đó tăng tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của nội dung hội thảo. Đối với đội ngũ dược sĩ, những cuộc trao đổi như vậy có ý nghĩa thiết thực bởi mỗi khách hàng có thể có biểu hiện, thói quen và nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau. Việc hiểu rõ hơn về cơ chế bệnh sinh và có cách tiếp cận phù hợp sẽ góp phần hỗ trợ dược sĩ trong quá trình tư vấn, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng tại nhà thuốc.

Kết nối chuyên môn, tăng cường đồng hành cùng đội ngũ dược sĩ

Hội thảo khoa học chuyên môn là một trong những hoạt động mà Trí Khang Pharma chú trọng, nhằm tăng cường kết nối giữa chuyên gia, doanh nghiệp và đội ngũ dược sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe, Trí Khang Pharma hướng tới việc tạo thêm những không gian trao đổi chuyên môn, nơi các kiến thức khoa học được chia sẻ cùng những câu hỏi, tình huống phát sinh từ thực tế tư vấn tại nhà thuốc.

Trí Khang Pharma hướng tới việc xây dựng những điểm kết nối giữa doanh nghiệp, chuyên gia và đội ngũ y tế

Việc phối hợp cùng Hệ thống Nhà thuốc Long Châu tổ chức chương trình với sự tham gia của hơn 100 dược sĩ không chỉ góp phần đưa kiến thức chuyên môn đến gần hơn với thực tiễn, mà còn giúp Trí Khang Pharma lắng nghe trực tiếp những nhu cầu và vấn đề mà đội ngũ dược sĩ thường gặp trong quá trình tư vấn khách hàng.

Từ những trao đổi thực tế này, Trí Khang Pharma kỳ vọng tiếp tục triển khai các hoạt động chuyên môn thiết thực, đồng thời mang đến những giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiêu hóa cho cộng đồng.

(Nguồn: Trí Khang Pharma)