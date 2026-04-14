Ngày 14/4, lãnh đạo UBND xã Sơn Tịnh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ chó thả rông tấn công người dân tại thôn Diên Niên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, một con chó lông vàng, nặng khoảng 7kg bất ngờ xông vào nhà dân, cắn liên tiếp 3 người trong gia đình vào tay và chân. Các nạn nhân bị thương sâu, chảy nhiều máu, phải đưa đến trung tâm y tế để xử lý và tiêm phòng dại.

Con chó thả rông cắn nhiều người đã bị bắt giữ, tiêu hủy. Ảnh: N.D

Khi bị người dân truy đuổi, con chó bỏ chạy lên khu đồi núi gần khu dân cư. Trong quá trình này, con vật tiếp tục tấn công một số chó nuôi của người dân, khiến tình hình trở nên phức tạp và gây lo ngại trong cộng đồng, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Sơn Tịnh đã huy động lực lượng phối hợp với người dân tổ chức truy bắt, đồng thời phát thông báo yêu cầu các hộ dân đóng kín cổng, hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng tiến hành trích xuất camera an ninh để xác định hướng di chuyển của con chó, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, con vật được phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy.

Một người dân bị con chó thả rông cắn vào chân. Ảnh: N.D

Trong quá trình truy bắt, một thành viên tổ an ninh trật tự cơ sở cũng bị con chó cắn vào tay.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các nạn nhân, hướng dẫn tiêm phòng dại. Đồng thời, yêu cầu người dân rà soát đàn chó nuôi, đặc biệt là những con có tiếp xúc với con chó nói trên, để theo dõi và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm bệnh dại.