Giữa đêm vinh danh The Grand Union, Ngọc Huyền bất ngờ cầm chiếc nhẫn bước đến trước Phan Trực và chủ động ngỏ lời cầu hôn. Không có kịch bản được báo trước, chỉ có những lời chân thành được nói ra sau nhiều năm cả hai cùng đồng hành trong cuộc sống và sự nghiệp.

Ít ai biết, chính không gian được chuẩn bị chỉn chu, giàu cảm xúc của The Vietnam Grand WeddX 2026 đã tiếp thêm cho Ngọc Huyền sự tự tin để thực hiện điều mà chị ấp ủ từ lâu.

"Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc nói lời cảm ơn với anh theo một cách thật đặc biệt. Khi đứng giữa không gian của The Vietnam Grand WeddX, chứng kiến những câu chuyện tình yêu được tôn vinh và cảm nhận sự chỉn chu mà ban tổ chức dành cho từng khoảnh khắc, tôi biết đây chính là thời điểm mình muốn làm điều đó", Ngọc Huyền chia sẻ.

Điệu nhảy tình yêu đánh dấu chương mới trong hành trình đồng hành của Phan Trực và Ngọc Huyền

Khoảnh khắc càng trở nên bất ngờ hơn khi ngay sau lời đồng ý, Phan Trực mỉm cười lấy ra chiếc nhẫn anh đã âm thầm chuẩn bị từ trước, quỳ gối trao lại cho Ngọc Huyền giữa tiếng vỗ tay và những lời chúc phúc của hàng trăm khách mời. Hai chiếc nhẫn được trao trong cùng một khoảnh khắc như lời hứa rằng, dù ai là người ngỏ lời trước, cả hai vẫn luôn lựa chọn nhau.

"Em cảm ơn vì anh đã chọn ở lại khi em còn nhiều thiếu sót. Hôm nay, em muốn là người chủ động chọn anh thêm một lần nữa", Ngọc Huyền xúc động chia sẻ.

Đối với Phan Trực, điều khiến anh hạnh phúc không phải là việc ai là người cầu hôn trước. "Anh chưa từng chờ một lời cầu hôn. Anh chỉ luôn mong được đồng hành với em. Và hôm nay, anh vẫn muốn nói lại điều đó bằng chiếc nhẫn này", Phan Trực chia sẻ trước khi quỳ gối trao nhẫn cho người bạn đời.

Ít ai biết rằng phía sau khoảnh khắc lãng mạn ấy là gần một thập kỷ cả hai cùng xây dựng sự nghiệp từ những ngày rất bình dị. Ngọc Huyền từng bắt đầu bằng việc thức từ một, hai giờ sáng để đi chợ, tự chuẩn bị từng món ăn rồi chạy xe máy giao cho khách. Sau này, từ những đơn hàng nhỏ, chị và Phan Trực dần mở rộng sang lĩnh vực tổ chức tiệc cưới, cùng học cách vận hành doanh nghiệp, đào tạo nhân sự và phát triển dịch vụ chuyên nghiệp.

Có những ngày cả đội vừa kết thúc một buổi tiệc lúc nửa đêm đã phải tiếp tục lên đường cho sự kiện mới vào sáng hôm sau. Những áp lực về vận hành, chất lượng dịch vụ hay quản lý con người chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của một người, mà luôn là hành trình cả hai cùng gánh vác.

Khoảnh khắc xúc động khi chị Ngọc Huyền nhìn lại hành trình thay đổi và được yêu thương

Trong guồng quay ấy, Ngọc Huyền từng thừa nhận mình là người phụ nữ ít quan tâm đến bản thân. Chị dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc và chưa từng nghĩ sẽ có ngày tự tin đứng trước đông người trong một chiếc váy cưới.

Theo thời gian, chị bắt đầu thay đổi. Không phải để trở thành một người khác, mà để trở thành phiên bản tự tin hơn của chính mình. Chị học thêm về giao tiếp, phong thái, quản trị và hình ảnh cá nhân, bởi chị hiểu rằng người lãnh đạo không chỉ tạo niềm tin bằng năng lực mà còn bằng cách truyền cảm hứng cho đội ngũ.

Chính vì vậy, màn cầu hôn tại The Vietnam Grand WeddX 2026 không đơn thuần là một nghi thức lãng mạn. Đó còn là dấu mốc đánh dấu hành trình trưởng thành của một người phụ nữ từng chỉ quen đứng sau hậu trường và giờ đủ tự tin để bước lên sân khấu nói lời yêu thương trước.

Cả hội trường gửi lời chúc phúc đến Ngọc Huyền và Phan Trực sau màn cầu hôn đầy bất ngờ tại The Vietnam Grand WeddX 2026

Khép lại hai ngày diễn ra tại VinPalace Cổ Loa - Hà Nội, The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ mang đến những trải nghiệm về xu hướng cưới, không gian tổ chức và các giải pháp dành cho ngành cưới, mà còn để lại một câu chuyện đẹp về tình yêu và sự đồng hành.

Có lẽ đó cũng là thông điệp ý nghĩa nhất mà VinPalace và Phong Design muốn gửi gắm qua chương trình: một lễ cưới đẹp không chỉ được tạo nên bởi không gian, ánh sáng hay những nghi thức chỉn chu, mà còn bởi sự trân trọng dành cho người đã luôn ở bên mình.

Và với Ngọc Huyền cùng Phan Trực, đêm khép lại The Vietnam Grand WeddX 2026 không phải là điểm kết thúc của một sự kiện, mà là khởi đầu cho một lời hứa mới, nơi cả hai thêm một lần nữa chọn đồng hành, chọn biết ơn và chọn nhau.

Phương Dung