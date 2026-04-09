FHV 2026 diễn ra từ 24-26/3/2026 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, đã khẳng định vị thế là sự kiện B2B hàng đầu ngành F&B Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành F&B tăng trưởng mạnh mẽ với mức dự báo khoảng 9,6% hàng năm và quy mô foodservice hướng tới hàng chục tỷ USD, gian hàng “Châu Âu, Mời Bạn Nha” do Liên minh châu Âu tài trợ trở thành điểm sáng thu hút nhà nhập khẩu, phân phối và doanh nghiệp HoReCa.

Bà Lisa Chilese - đại diện Hiệp hội Bảo trợ Phô mai Asiago cho biết, FHV 2026 là cột mốc quan trọng để khởi động dự án 3 năm tập trung mạnh vào phân khúc B2B, trong khuôn khổ chiến dịch “Châu Âu, Mời Bạn Nha”, triển khai tại Việt Nam, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Sau 2 năm khảo sát, bà Chilese nhận định: “So với châu Âu đã bão hòa, ở Việt Nam, chúng tôi là hương vị mới mẻ. Mọi người chăm chú lắng nghe và tập trung nếm thử - đây là sự trao đổi thú vị về trải nghiệm vị giác”.

Tại FHV 2026, các doanh nghiệp nhanh chóng nhận thấy giá trị kinh tế của Asiago - phô mai PDO - xếp thứ tư tại Ý, với hai dòng sản phẩm độc đáo dưới cùng tên gọi: Asiago tươi ủ 20-40 ngày và Asiago ủ chín từ 3 tháng đến hơn 15 tháng (dòng Stravecchio). Với sản lượng 22.500 tấn/năm, xuất khẩu sang 52 quốc gia, Asiago đang tăng trưởng tiêu thụ nhanh nhất trong nhóm phô mai PDO.

Một chủ nhà hàng quan tâm dòng Asiago Mezzano để thái lát salad hoặc bào rắc mì; quán bistro lập kế hoạch cheese board khai vị kết hợp rượu vang hoặc cocktail. Phân khúc khách sạn muốn đưa Asiago vào buffet sáng và trưa.

Bà Lisa Chilese nhận định, “FHV 2026 chỉ quy tụ đối tác kinh doanh, không có người tiêu dùng lẻ, rất phù hợp cho doanh nghiệp HoReCa nâng cấp thực đơn, thu hút khách quốc tế và tầng lớp trung lưu sẵn sàng chi trả cho sản phẩm premium”.

Bà Claire Geroudet - đại diện Liên đoàn các Doanh nghiệp Thịt nguội và Thực phẩm Deli Pháp (FICT), cho biết FHV là hội chợ quan trọng nhất tại Việt Nam để trưng bày chất lượng, đa dạng và tổ chức nếm thử. FICT đại diện 310 doanh nghiệp Pháp với doanh thu 9 tỷ euro/năm (10% từ xuất khẩu). Các danh mục thịt muối, thịt nguội phổ biến nhất được trưng bày tại FHV bao gồm: giăm bông chín, xúc xích khô, giăm bông khô và pa-tê.

Về kênh phân phối, bà Geroudet đánh giá tất cả phân khúc đều có tiềm năng kinh tế: bán lẻ hiện đại, cửa hàng nhập khẩu chuyên doanh và dịch vụ thực phẩm. “Với người mới, dịch vụ ăn uống là cửa ngõ đầu tiên; sau đó lan tỏa sang mua lẻ hoặc thương mại điện tử”. Thịt nguội châu Âu - Pháp nằm giữa ngách và đại chúng: hướng đến người yêu du lịch, thích trải nghiệm mới, nhưng dễ tiếp cận khi khách mua lượng nhỏ để thử.

Điểm nhấn kinh tế lớn là khả năng kết hợp hài hòa với ẩm thực Việt Nam. Pa-tê đã quen thuộc trong bánh mì; các dòng khác phù hợp cold cut board chia sẻ gia đình - gần gũi văn hóa Việt.

“Sản phẩm ngon nhất khi dùng trực tiếp, không nên làm nóng vì mất hương vị. Chúng tôi có thể làm bánh mì kẹp phong cách Việt hoặc salad”, bà Geroudet nhấn mạnh. PDO/PGI mang lại giá trị gia tăng bằng cách xây dựng lòng tin nguồn gốc, lịch sử truyền thống hàng trăm năm và an toàn thực phẩm nghiêm ngặt - yếu tố then chốt khi người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng, giúp doanh nghiệp phân phối và HoReCa tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Với đà tăng trưởng mạnh của ngành F&B Việt Nam, việc nhập khẩu, phân phối hoặc tích hợp phô mai Asiago cùng thịt nguội châu Âu sẽ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng thương hiệu cao cấp và nắm bắt xu hướng an toàn bền vững.

FHV 2026 không chỉ là triển lãm mà còn là tín hiệu rõ ràng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp F&B tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác kinh tế bền vững với châu Âu.

Chiến dịch “Châu Âu, Mời Bạn Nha” khẳng định cam kết của EU về tiêu chuẩn chất lượng cao, góp phần thúc đẩy thương mại song phương và nâng tầm ngành F&B Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

K. N