Ngày 9/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội QLTT số 6 và Công an địa phương phát hiện, triệt phá thành công một cơ sở sản xuất và kinh doanh bỉm trẻ em, băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do ông N.V.L làm chủ đang sản xuất số lượng lớn sản phẩm gồm bỉm trẻ em, băng vệ sinh mang nhãn hiệu nổi tiếng như Diana, Thạch Thảo, NaNu...

Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp và bị xác định là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa là bỉm và băng vệ sinh giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: QLTT Thái Nguyên

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có một dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất băng vệ sinh các loại.

Qua kiểm đếm, số lượng tang vật gồm: 121.700 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Diana; 135.000 miếng băng vệ sinh dạng rời mang nhãn hiệu Thạch Thảo; 67.500 miếng bỉm giấy nhập lậu mang nhãn hiệu NaNu; và trên 10.000 kg nguyên phụ liệu dùng để sản xuất như: túi nylon, màng trong, băng dính, keo dán, cuộn giấy...

Làm việc với lực lượng chức năng, ông N.V.L khai nhận toàn bộ số nguyên liệu trên được mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, không có hóa đơn, chứng từ. Sau đó, ông tổ chức gia công, in ấn nhãn hiệu và đóng gói hoàn chỉnh để đưa ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Đội QLTT số 1 đã lập biên bản, tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.