Ngày 26/5, Công an tỉnh Nam Định thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các bị can gồm: Trần Mạnh Thắng (SN 1983), Nguyễn Văn Hân (SN 1983), Nguyễn Minh Tuấn (SN 1984), Đỗ Tiến Thành (SN 1982), Nguyễn Hoành Việt (SN 1975), cùng trú tại TP Nam Định.

Trong đó, Thắng và Hân bị khởi tố để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Tuấn, Thành và Việt bị khởi tố để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Theo thông tin ban đầu, chỉ trong vòng gần 3 tháng, từ ngày 24/2-20/5, tổng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của các đối tượng trên là khoảng 100 tỷ đồng.

5 bị can tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Thiếu tá Phạm Văn Sơn, Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định cho biết, các đường dây đánh bạc, các trang cá cược bóng đá tung ra rất nhiều chiêu trò, sử dụng cả “chim mồi” để dụ dỗ người chơi.

Hệ lụy của cá độ bóng đá là tội phạm trộm cắp, cướp của giết người, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thậm chí là hành vi tự tử vì nợ nần chồng chất.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo để không bị lôi kéo, dẫn dụ vào các trò đỏ đen, tuyệt đối không tham gia cá độ dưới mọi hình thức.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan.