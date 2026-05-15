Ngày 15/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức trên cả nước.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can Lê Thế Hải (SN 1989), Lê Thế Bẩy (SN 1985, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Khuất Tiến Minh (SN 1998, trú tại TP Hà Nội) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều đối tượng mua bán văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi.

Cơ quan điều tra xác định Hải và Bẩy trực tiếp thực hiện việc làm giả giấy tờ. Các đối tượng thuê người quảng cáo trên mạng xã hội để tìm khách có nhu cầu làm bằng cấp, chứng chỉ giả. Sau khi nhận đơn đặt hàng, nhóm này sản xuất giấy tờ giả rồi gửi qua xe khách để giao cho người mua với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng mỗi bộ.

Đáng chú ý, Hải từng có tiền án về hành vi làm giả giấy tờ nên có nhiều kinh nghiệm đối phó cơ quan chức năng, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật gồm máy tính, máy photocopy, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực tự chế cùng khoảng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và bản sao công chứng giả.

Từ năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 cơ quan, tổ chức, gồm nhiều trường đại học, sở giáo dục, trường THPT, THCS và UBND các địa phương, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.