Cuộc điều tra do Phó giám đốc Nhóm Đặc nhiệm Dharmaram Gila chỉ đạo cho thấy 202/203 ứng viên trúng tuyển đã nộp bảng điểm giả của Đại học JS tại Shikohabad - một trường chỉ được cấp phép đào tạo 100 chỉ tiêu ngành Giáo dục thể chất mỗi năm.

Theo India Today, trên thực tế, hơn 2.000 ứng viên đã nộp hồ sơ xin việc với bằng cấp từ trường này, buộc cơ quan điều tra phải rà soát kỹ lưỡng dữ liệu trên máy chủ. Kết quả, cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Đại học JS và 165 ứng viên liên quan, đồng thời cảnh báo có thể còn nhiều sai phạm ở cấp thể chế.

Những bất thường nghiêm trọng

Điều tra cho thấy: 25 ứng viên khai học nơi khác nhưng dùng bảng điểm của Đại học JS để xác minh; 26 ứng viên nộp bằng không khớp năm học đã khai; 9 người dùng tài liệu giả hoàn toàn; 43 ứng viên nộp bằng thuộc giai đoạn sau ngày thi 25/9/2022, cho thấy bằng được làm giả sau kỳ thi.

Ảnh minh họa về vụ hơn 200 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả tại Ấn Độ của trang The Logical Indian.

Ngoài ra, SOG còn phát hiện dấu hiệu gian lận trong kỳ thi tuyển thủ thư, khi trường này cũng bị cáo buộc cấp phát bằng giả và cố tình làm sai lệch thông tin về niên khóa. Các môi giới đã bị xác định là “mắt xích” trong việc làm và phân phối bảng điểm giả. Dữ liệu máy chủ sao lưu của trường xác nhận việc in ấn bằng cấp đã bị can thiệp.

Một số nhân vật chủ chốt, trong đó có hiệu trưởng, thư ký trường và một môi giới đã bị bắt giữ.

Đại học JS trong “tâm bão”

Đại học JS vốn được công nhận hợp pháp. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trường liên tục vướng bê bối liên quan đến việc phát hành bằng giả và bắt giữ cán bộ quản lý. Trong số đó có môi giới Ajay Bhardwaj, người từng nhiều lần bị bắt vì các vụ lừa đảo tương tự, nhưng vẫn tìm cách thành lập các trường mới để tiếp tục hoạt động.

Vụ việc không chỉ đặt dấu hỏi về sự liêm chính trong tuyển dụng giáo viên ở Uttar Pradesh, mà còn cho thấy lỗ hổng hệ thống trong quản lý giáo dục và thi tuyển công chức.

Nhiều bê bối tuyển dụng nối tiếp

Ngoài vụ việc trên, các cuộc điều tra riêng rẽ về kỳ tuyển dụng 69.000 giáo viên cũng đã phát hiện hàng loạt sai phạm: Từ gian lận điểm, lạm dụng chế độ ưu tiên, đến bất thường trong chấm thi. Lực lượng Đặc nhiệm (STF) đã lập các hội đồng cấp huyện để rà soát toàn bộ hồ sơ của thí sinh trúng tuyển trong nhiều đợt tuyển dụng khác nhau.

Vụ bê bối này một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải cải cách toàn diện nhằm bảo đảm minh bạch trong tuyển dụng công và quản lý giáo dục đại học. Hậu quả của việc gian lận không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn tước đi cơ hội của những thí sinh thực sự xứng đáng, làm xói mòn niềm tin xã hội.

Trang The Logical Indian kêu gọi xây dựng quy trình tuyển dụng minh bạch, công bằng và nhân văn; đồng thời siết chặt cơ chế giám sát, tăng cường an ninh số trong quản lý hồ sơ, kiểm định bằng cấp và khuyến khích văn hóa liêm chính trong giáo dục cũng như việc làm.