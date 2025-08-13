XEM VIDEO (Nguồn: Người dân cung cấp):

Ngày 13/8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (Đắk Lắk) xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (53 tuổi, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ lênh đênh trên biển.

"Ông Thạch được một tàu cá tìm thấy ở vùng biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe ông Thạch đã ổn định và đang trên đường trở về nhà”, ông Nguyên cho biết.

Ông Thạch (đi dép màu xanh) được lực lượng chức năng đưa lên bờ an toàn. Ảnh: CTV



Trước đó, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng 2 ngư dân đang đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai thì thuyền bị hỏng nên 3 người phải tự bơi giữa biển khơi.

Hai ngư dân đi cùng ông Thạch được tàu cá khác phát hiện sớm cứu lên bờ an toàn, riêng ông Thạch bị mất tích.

Ngày 12/8, người thân đăng bài và thông tin về ông Thạch mất tích lên mạng xã hội nhờ các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Khoảng 16h20 ngày 12/8, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, cứu vớt sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã có mặt hỗ trợ đưa ông Thạch lên bờ an toàn.

Theo người nhà ông Thạch, sau khi rơi xuống biển, ông Thạch đã bám vào một tấm nệm mút nhỏ. Đến khi kiệt sức, ông Thạch nằm lên trên và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi xuống biển.