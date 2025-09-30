Từ 6h sáng nay (30/9), dòng người đã đổ về Đồ Sơn để xếp hàng vào sân vận động xem chọi trâu. Nhiều du khách ở xa đã về từ đêm qua, lấy phòng khách sạn từ sớm để chọn cho mình chỗ ngồi ưng ý nhất.

Du khách vào SVĐ Đồ Sơn.

Năm nay, Ban tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn mở cửa miễn phí, không bán vé. Trận chung kết diễn ra vào mùng 9 tháng 8 Âm lịch hằng năm. Trước khi bước vào trận đấu, 16 ông trâu đến từ phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn đã trải qua 3 vòng kiểm tra để đảm bảo thể lực và an toàn.

Dòng người đổ về Đồ Sơn.

Một em nhỏ được người thân đưa đi xem chọi trâu.

Năm nay, Ban tổ chức tăng mức giải thưởng cho các trâu đoạt giải: giải Nhất 100 triệu đồng (tăng 30 triệu), giải Nhì 70 triệu đồng (tăng 30 triệu) và giải Ba 30 triệu đồng (tăng 10 triệu).

Do sức chứa sân vận động có hạn, Ban tổ chức bố trí thêm màn hình LED lớn bên ngoài, giúp nhiều người dân theo dõi lễ hội mà vẫn đảm bảo an toàn.

20.000 người vào sân xem chọi trâu.

Biểu tượng sẽ được trao cho chủ trâu giành giải.

