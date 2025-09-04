Ngày 4/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Bình (SN 1993, trú khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bình (thứ 2 từ phải qua) tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, đối tượng Bình đến tiệm Cường Cận ở đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa mua thức ăn cho cá cảnh.

Khi đến nơi, Bình phát hiện cửa sắt của tiệm chỉ khép hờ, không khóa. Lúc này, Bình lẻn vào bên trong dùng vợt bắt trộm 1 con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng. Sau đó, Bình bỏ cá vào túi ni lông mang về thả xuống hồ nước nhà cha ruột để cất giấu.

Khi thả xong, con cá huyết long bất ngờ bị sốc, thiếu oxy rồi ngửa bụng chết, nên Bình nhanh chóng đem cá đến chân cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc truy xét và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Bình.

Theo công an, Bình từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội danh trộm cắp tài sản, đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy.