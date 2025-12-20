Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phan Đình Cảnh sau khi phạm tội đã bỏ trốn sang Thái Lan. Ngày 23/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ngọc Lặc (cũ) ra quyết định truy nã đối với Cảnh về tội đánh bạc.

Trong thời gian bỏ trốn tại Thái Lan, đối tượng Cảnh đã lẩn trốn nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau như bán hàng rong, phụ bếp… để mưu sinh.

Đối tượng Phan Đình Cảnh đến công an đầu thú. Ảnh: CACC

Tiếp nhận hồ sơ từ Cơ quan điều tra Công an cấp huyện (cũ), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công cán bộ, điều tra viên triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an xã Minh Sơn để truy bắt đối tượng.

Sau khi được lực lượng công an và người thân vận động, Phan Đình Cảnh dần nhận thức được hành vi phạm tội của mình, nên đã từ Thái Lan về Việt Nam và đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xin đầu thú.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.