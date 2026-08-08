Mô hình mới cho thu nhập khá

Nhiều năm gắn bó với cây cà phê, gia đình chị Hồ Thị Dung, thôn Tam Thuận, xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk sở hữu hơn 3 ha cà phê vào giai đoạn già cỗi, năng suất thấp.

Tính toán tái canh vườn cà phê, gia đình chị chọn cách làm cuốn chiếu. Không phá bỏ toàn bộ diện tích cà phê cùng lúc, mà từng bước cải tạo vườn cây để duy trì nguồn thu.

Giá trị của giống bầu khổng lồ này là lấy hạt xuất khẩu

Đầu năm 2025, chị Dung chặt bỏ gần 5 sào cà phê kém hiệu quả. Tận dụng quỹ đất trống khi cây cà phê còn nhỏ, chị trồng cây hoa màu tạo nguồn thu ngắn hạn. Được người quen giới thiệu, chị dành khoảng 2 sào đất trồng thử nghiệm giống bầu Nhật Bản lấy hạt.

Sau khoảng 4 tháng kể từ khi gieo hạt, những trái bầu nặng 5 - 10 kg bắt đầu cho thu hoạch. Khác với các loại bầu thông thường, giá trị của giống bầu khổng lồ nằm ở hạt, với giá khoảng 400.000 đồng/kg.

Với diện tích trồng thử nghiệm, chị Dung bổ quả, lấy hạt và phơi được 100 kg hạt bầu khô. Toàn bộ sản phẩm được doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản.

Theo chị Dung, giống bầu Nhật Bản khá phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng địa phương. Cây sinh trưởng khỏe, ít sâu bệnh, quy trình chăm sóc không quá phức tạp.

“Tôi nghĩ rằng chỉ trồng cây bầu để thử nghiệm giống mới, nhưng không ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi. Nguồn thu từ cây bầu này cao hơn hẳn các loại cây hoa màu truyền thống”, chị Dung vui vẻ nói.

Mở hướng sản xuất mới

Thành công từ vụ bầu đầu tiên, chị Dung tự tin mở rộng quy mô lên diện tích 5 sào, với khoảng 500 gốc bầu Nhật Bản.

Nhờ thời tiết thuận lợi, vườn bầu phát triển đồng đều, cây khỏe, tỷ lệ đậu quả cao. Những quả bầu khổng lồ căng tròn, bắt đầu bước vào giai đoạn thu hoạch.

Vườn bầu khổng lồ của chị Hồ Thị Dung nhìn từ trên cao

Theo tính toán, sau khi trừ toàn bộ chi phí đầu tư, vụ bầu năm nay gia đình dự kiến thu lãi trên 100 triệu đồng.

“Muốn đạt năng suất tốt, thì người trồng phải chú ý ngay từ khâu chọn giống, ươm cây và chăm sóc. Hạt giống phải được mua từ đơn vị uy tín”, chị Dung chia sẻ.

Ngoài nguồn thu chính từ hạt, gia đình còn tận dụng ngọn và quả bầu non để làm thực phẩm hoặc bán ra thị trường, tăng thêm thu nhập.

Một trong những yếu tố giúp chị Dung yên tâm đầu tư là mô hình được doanh nghiệp cung cấp giống đạt chất lượng, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Doanh nghiệp còn cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình sản xuất.

Sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp giúp người trồng giảm áp lực về đầu ra, yên tâm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Mô hình trồng bầu lấy hạt của chị Hồ Thị Dung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều hộ dân khu vực. Một số gia đình bắt đầu trồng thử nghiệm trên diện tích đất sản xuất hoa màu.

Chị Dung chia sẻ kỹ thuật, hỗ trợ cây giống và hướng dẫn quy trình chăm sóc cho bà con có nhu cầu. Đồng thời kết nối với doanh nghiệp để tìm đầu ra, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Theo chị Dung, nếu được tổ chức sản xuất theo hướng liên kết, doanh nghiệp đồng hành, cây bầu Nhật Bản lấy hạt có thể trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại địa phương. Đặc biệt, mô hình giúp tận dụng quỹ đất trong thời gian tái canh các loại cây lâu năm, góp phần đa dạng hóa sản xuất và nâng cao thu nhập.