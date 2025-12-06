Không cần đến kỹ thuật cao siêu, không dựa vào may rủi, anh Trương Hoa chỉ với mô hình trồng cây dướng kết hợp chăn nuôi đã tạo nên câu chuyện làm giàu đầy cảm hứng: mỗi năm thu về hơn 500.000 NDT (khoảng 1,84 tỷ đồng).

Điều đặc biệt, mô hình này không chỉ giúp anh phát tài mà còn giúp vùng quê nơi anh sống từng bước tiến gần hơn với mục tiêu “nông nghiệp không phát thải - Net Zero”.

Từ cây mọc hoang cho nguồn thu tiền tỷ

Dướng vốn là loài cây quen thuộc ở nhiều vùng quê Trung Quốc. Trước đây, người dân thường xem đây như loại cây mọc hoang, chỉ dùng làm củi đốt hoặc hàng rào. Nhưng trong mắt Trương Hoa, dướng không chỉ là cây rừng mà đó là “nguồn thức ăn xanh của tương lai”.

Anh bắt đầu tìm hiểu kỹ về dướng. Đây là loài cây sinh trưởng cực nhanh, dễ trồng, chịu hạn tốt, có thể phát triển trên đất nghèo dinh dưỡng mà không cần nhiều phân bón hóa học.

Dướng vừa là lá rừng phủ xanh đồi trọc, vừa là nguồn protein tự nhiên giúp vật nuôi khỏe mạnh, giảm phụ thuộc thức ăn công nghiệp. Ảnh: Baidu

Đặc biệt, lá dướng chứa hàm lượng protein cao (20-30%), giàu axit amin, vitamin và khoáng chất -nguồn nguyên liệu tuyệt vời làm thức ăn chăn nuôi sinh thái. “Trồng dướng không chỉ dễ mà còn sạch. Tôi không cần dùng thuốc trừ sâu, cũng chẳng phải tưới tắm nhiều. Cây phát triển tự nhiên, lá xanh um quanh năm”, anh kể.

Mỗi hecta dướng có thể thu hoạch tới 2,5 tấn lá khô mỗi năm, tương đương giá trị dinh dưỡng của 5 tấn khô đậu tương trong khi chi phí chỉ bằng một nửa.

Nhờ khả năng tái sinh mạnh, chịu cắt tỉa và tái thu hoạch nhiều lần trong năm, cây dướng trở thành “nguyên liệu vàng” cho nông nghiệp xanh tại vùng quê. Không chỉ lá, vỏ thân cây là nguyên liệu làm giấy cao cấp, rễ và quả dướng lại là dược liệu quý trong y học cổ truyền, đúng nghĩa “toàn thân đều có thể sinh tiền”.

Ba con đường làm giàu từ ‘cây nhà nghèo’

Sau khi trồng ổn định hơn 10ha dướng, Trương Hoa không dừng lại ở việc bán lá khô. Anh bắt đầu kết hợp trồng - nuôi - chế biến để hình thành chuỗi giá trị khép kín, giúp đồng tiền sinh sôi ở nhiều mắt xích, từ cây cối đến vật nuôi, từ đất đai đến thị trường.

Trước hết, anh thử nghiệm nuôi lợn bằng lá dướng. Lá được xay nhuyễn, trộn với ngô và bột đậu tương thành thức ăn sinh thái cho đàn lợn 200 con. Kết quả vượt mong đợi: lợn khỏe mạnh, thịt săn chắc, thơm tự nhiên.

“Người tiêu dùng bây giờ rất quan tâm đến thực phẩm xanh. Thịt lợn nuôi bằng lá dướng dù giá cao hơn 10-15% nhưng vẫn rất đắt hàng”, Trương Hoa chia sẻ. Thành công từ những lứa đầu tiên giúp anh mở rộng quy mô, hợp tác với các chuỗi thực phẩm sạch tại các địa phương khác, xây dựng thương hiệu “Thịt lợn dướng xanh”, vừa thân thiện môi trường, vừa đem lại lợi nhuận ổn định.

Không dừng ở đó, anh tận dụng phụ phẩm của cây để phát triển thêm sản phẩm giá trị cao. Quả dướng được thu hái, sấy khô bán cho các công ty dược liệu. Theo y học cổ truyền, loại quả này giúp bổ thận, mạnh gân cốt, sáng mắt, lợi tiểu, thường dùng trong các bài thuốc dân gian.

Riêng phần quả và vỏ đã mang về cho anh khoảng 80.000 NDT mỗi năm (gần 300 triệu đồng). Xơ dướng - phụ phẩm của thân cây, được anh bán cho nhà máy giấy tái chế, vừa giảm rác thải, vừa có thêm nguồn thu.

Trên diện tích dướng xanh mướt, anh triển khai mô hình nông - lâm kết hợp: thả dê ăn lá non, nuôi gà dưới tán cây. Gà ăn sâu bọ, còn phân gà trở thành phân bón hữu cơ cho rừng.

Bột lá dướng sinh thái mở ra hướng đi mới cho ngành chăn nuôi xanh và kinh tế không phát thải ở nông thôn Trung Quốc. Ảnh: Baidu

“Cây dướng cho lá, dê ăn lá, gà ăn sâu, rồi cả hai lại nuôi đất, một vòng tuần hoàn khép kín”, anh nói. Mô hình của Trương Hoa nay trở thành điển hình nông nghiệp sinh thái tại Sơn Đông, minh chứng rằng “cây nhà nghèo” vẫn có thể mang lại sự thịnh vượng xanh cho nông thôn mới.

Câu chuyện của Trương Hoa không chỉ là chuyện một nông dân đổi đời. Nó phản ánh xu hướng “kinh tế carbon thấp” đang lan rộng tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc.

Thay vì canh tác truyền thống phụ thuộc hóa chất, mô hình của anh cắt giảm phát thải CO2 ở nhiều khâu: từ phân bón, thức ăn chăn nuôi cho đến quản lý chất thải.

Theo ước tính của cơ quan nông nghiệp tỉnh Sơn Đông, mô hình trên giúp giảm phát thải tới 20 tấn CO2 mỗi năm, tương đương trồng mới 1.000 cây xanh. Ngoài ra, việc tận dụng toàn bộ phụ phẩm đã biến mô hình này thành một ví dụ tiêu biểu của nông nghiệp tuần hoàn, nơi mọi sản phẩm đều có giá trị, không thứ gì bị bỏ đi.

“Trước đây, người ta chỉ nghĩ làm giàu là phải nuôi thật nhiều hoặc trồng thật lớn. Nhưng tôi tin rằng tương lai thuộc về ai biết làm xanh, làm bền vững”, Trương Hoa nói.

Thành công của Trương Hoa đang truyền cảm hứng cho nhiều nông dân trẻ. Chính quyền tỉnh Sơn Đông bắt đầu hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật và mở kênh tiêu thụ sản phẩm sinh thái cho người dân.

Theo Baidu