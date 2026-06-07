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Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng tọa lạc trên đỉnh đồi C4, thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Từ lâu, vùng Hàm Rồng đã nổi tiếng với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, núi non kỳ vĩ và những huyền tích gắn với chiều dài lịch sử dân tộc. Trong không gian thanh tịnh của thiền viện, chiếc trống đồng hai mặt hiện lên uy nghi.

Nhiều người lần đầu nhìn thấy đều không khỏi ngạc nhiên bởi hình dáng khác biệt hoàn toàn so với những chiếc trống đồng Đông Sơn truyền thống vốn chỉ có một mặt. Đây là điểm nhấn đặc biệt, thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương.

Đại đức Thích Trúc Thông Tánh, trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng cho biết, hiện trống đồng hai mặt này đang được trưng bày ở một lầu trong khuôn viên của thiền viện.

Theo trụ trì, trống đồng được nghệ nhân Nguyễn Bá Châu (SN 1962), tại làng đúc đồng Trà Đông, tỉnh Thanh Hóa đúc từ năm 2012 và đã được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Khác với các trống đồng biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Đông Sơn - đỉnh cao văn hóa của cư dân Việt cổ là loại rỗng, một mặt, trống đồng này được nghệ nhân đúc thủ công nguyên khối, trống đánh ngang hai mặt, trọng lượng khoảng 6 tạ, mặt trống có đường kính 1m, thân trống dài 1,4m.

Điểm đặc biệt nhất của hiện vật chính là cấu tạo có hai mặt kín ở cả trên và dưới. Đây là kiểu dáng hiếm gặp trong hệ thống trống đồng truyền thống của Việt Nam. Chiếc trống mang hình dáng cân đối, hoa văn tinh xảo và vẫn giữ được nét cổ kính, trang nghiêm.

Một số hình ảnh trống đồng hai mặt độc nhất Việt Nam.

Toàn cảnh Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng.

Trống đồng 2 mặt được trung bày ở một góc của thiền viện.

Trống đồng được đúng nguyên khối với trọng lượng khoảng 6 tạ.

Thân trống có chiều dài 1,4m.

Mặt trống có đường kính 1m.

Hình ảnh chim Lạc, mặt trời, người hóa trang nhảy múa hay cảnh sinh hoạt đời thường được chạm khắc tinh xảo trên mặt trống.

Chân trống.

Trên đình trống có 2 con linh vật.