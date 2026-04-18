Bức thư 280 chữ của Bác Hồ chứa đựng tình cảm yêu thương, sự quan tâm sâu sắc đối với đồng bào các dân tộc thiểu số được viết từ cách đây 80 năm, là duyên cớ để những người con tiêu biểu của bản làng hội ngộ giữa Thủ đô.
Ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku. Bức thư của Bác Hồ là chỉ dẫn ân cần, sâu sắc về đoàn kết - yêu nước, độc lập - tự do.
Tư tưởng bao trùm nội dung bức thư là tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cả nước: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.
62 năm sau đó, vào năm 2008, Chính phủ đã quyết định chọn ngày 19/4 là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam để tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 54 dân tộc; bắt đầu thực hiện từ năm 2009.
Ngày 19/4 trở thành dịp để cộng đồng 54 dân tộc gặp gỡ, giao lưu, và tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo.
Từ ngày 17 đến 19/4, hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào 54 dân tộc của 34 tỉnh, thành phố đã có mặt ở Hà Nội tham dự Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026.
Sự kiện huy động hơn 120 đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer (tỉnh Vĩnh Long), dân tộc Chu Ru (tỉnh Lâm Đồng), dân tộc Thái (tỉnh Thanh Hóa), dân tộc Tày (tỉnh Quảng Ninh); hơn 100 nghệ nhân, đồng bào của 16 nhóm đồng bào, 11 địa phương đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ngày 17/4, 62 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương đã được tuyên dương, trao tặng bằng khen.