Ngày 19/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh có thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku. Bức thư của Bác Hồ là chỉ dẫn ân cần, sâu sắc về đoàn kết - yêu nước, độc lập - tự do.

Tư tưởng bao trùm nội dung bức thư là tinh thần đoàn kết các dân tộc trong cả nước: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”.

62 năm sau đó, vào năm 2008, Chính phủ đã quyết định chọn ngày 19/4 là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam để tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 54 dân tộc; bắt đầu thực hiện từ năm 2009.

Sáng 17/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng khen cho 62 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng 4 cá nhân khác có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 19/4 trở thành dịp để cộng đồng 54 dân tộc gặp gỡ, giao lưu, và tôn vinh những giá trị văn hóa độc đáo.

Từ ngày 17 đến 19/4, hơn 300 nghệ nhân, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào 54 dân tộc của 34 tỉnh, thành phố đã có mặt ở Hà Nội tham dự Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2026.

Sự kiện huy động hơn 120 đồng bào dân tộc Kinh, Hoa, Khmer (tỉnh Vĩnh Long), dân tộc Chu Ru (tỉnh Lâm Đồng), dân tộc Thái (tỉnh Thanh Hóa), dân tộc Tày (tỉnh Quảng Ninh); hơn 100 nghệ nhân, đồng bào của 16 nhóm đồng bào, 11 địa phương đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ngày 17/4, 62 già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại địa phương đã được tuyên dương, trao tặng bằng khen.

Nghệ nhân Ưu tú Lồ Lài Sửu, người dân tộc Bố Y (xã Mường Khương, Lào Cai) là người giữ gìn điệu múa hát cổ truyền dân tộc Bố Y.

Nghệ nhân nhạc trống lớn Hữu Văn Kel, người Khmer, đến từ xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau.

Người có uy tín K' Thị Ngọc Hương (dân tộc Mạ) đến từ Đồng Nai.

Ông Lương Tấn Hằng - nghệ nhân múa lân sư rồng người dân tộc Hoa, phường Phú Thọ, TPHCM. Ông đã gắn bó 50 năm với loại hình nghệ thuật này. 10 tuổi, ông đã tham gia múa rồng. Hiện ông là Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam, thường xuyên tham gia giảng dạy các lớp học, tập huấn trọng tài và HLV môn nghệ thuật này.

Anh Sùng Chúa Dinh, người dân tộc Mông ở xã Ngọc Linh, tỉnh Tuyên Quang đến tham dự hội nghị và nhận bằng khen.

Bà Thiện Thu Hương, Nghệ nhân Ưu tú dân tộc Nùng, tỉnh Lạng Sơn

Bà Y Sinh, Nghệ nhân Ưu tú dân tộc Xơ Đăng, tỉnh Quảng Ngãi phiêu trong tiếng đàn T'rưng.

Bà Y Sinh chơi được tất cả các loại nhạc cụ của người Xơ Đăng, bao gồm cả cồng chiêng.

Ông Tráng Mìn Hồ, Nghệ nhân Ưu tú dân tộc Pu Péo, tỉnh Tuyên Quang

Ông Đinh Văn Nghĩa, Nghệ nhân Ưu tú dân tộc Ba Na, tỉnh Gia Lai

Bà Lò Thị Phấu là Nghệ nhân Ưu tú dân tộc Kháng, xã Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. Nhiều năm qua, bà đã gìn giữ, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ của dân tộc Kháng cho con em đồng bào.

Bà Lâm Thị Hương, Nghệ nhân Ưu tú dân tộc Khmer, thành phố Cần Thơ cùng chồng đi nhận bằng khen. Bà cho biết lúc 10 tuổi đã lên sân khấu biểu diễn điệu múa Rô băm cùng cha mẹ. Nhiều năm nay, bà luôn gìn giữ, truyền dạy điệu múa ra đời đã trên 200 năm của dân tộc Khmer.

Những cá nhân trong lực lượng vũ trang có thành tích trong công tác phối hợp cùng đồng bào dân tộc thiểu số bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống cũng được trân trọng ghi nhận. Trong ảnh: Thượng tá Nguyễn Quốc Khánh – Phòng An ninh Văn hoá, Thể thao và Lao động xã hội – Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) nhận bằng khen.