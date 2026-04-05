Nhắc đến Mã Đức Hoa, nhiều khán giả lập tức nhớ đến hình tượng Trư Bát Giới trong Tây du ký 1986. Với lối diễn xuất duyên dáng, ông đã khắc họa nhân vật ham ăn, hài hước nhưng chân thành, trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Ở tuổi 81, cuộc sống đời thường của nam nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm. Khác hẳn hình tượng đào hoa trên màn ảnh, ngoài đời ông nổi tiếng chung thủy, có cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ bên vợ là bà Hầu Ngọc Mẫn.

Diễn viên Mã Đức Hoa.

Sinh năm 1945 tại Sơn Đông. Tuổi nhỏ hiếu động, ông được gửi đi học võ, sau đó bén duyên với nghệ thuật kinh kịch và có nhiều năm rèn luyện tại các đoàn lớn, tích lũy nền tảng diễn xuất vững chắc.

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 1982 khi ông được đạo diễn Dương Khiết lựa chọn vào vai Trư Bát Giới. Trong quá trình ghi hình kéo dài nhiều năm, ông phải mang lớp hóa trang nặng nề, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, thậm chí da bị tổn thương do keo dán. Đặc biệt, Mã Đức Hoa còn đảm nhận thêm nhiều vai phụ khác nhưng chưa từng than phiền.

Mã Đức Hoa trong vai diễn kinh điển "Trư Bát Giới".

Nam diễn viên bị tổn thương da khi tham gia "Tây du ký".

Trái ngược hoàn toàn với hình tượng “háo sắc” trên màn ảnh, ngoài đời Mã Đức Hoa là người chồng hết mực chung thủy. Ông và vợ quen nhau qua mai mối và nhanh chóng nên duyên. Suốt hơn 50 năm chung sống, cả hai vẫn giữ được sự gắn bó, yêu thương.

Trong thời gian quay phim Tây du ký dài tới 4 năm, vợ ông một mình gánh vác gia đình. Cả 2 chủ yếu liên lạc bằng thư tay, với 300 lá thư ông gửi về. Đáng chú ý, bà từng gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng vẫn giấu chồng để ông yên tâm làm việc.

Sau khi nổi tiếng, Mã Đức Hoa vẫn giữ lối sống kín tiếng, không vướng scandal, luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Con trai ông cũng tự lập xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông sau khi du học tại Singapore đạt được thành công riêng mà không dựa vào danh tiếng của cha.

Gia đình Mã Đức Hoa.

Nam diễn viên và vợ thường xuyên đi du lịch ở tuổi xế chiều.

Ở tuổi xế chiều, Mã Đức Hoa vẫn thỉnh thoảng tham gia hoạt động văn hóa, lồng tiếng cho phim hoạt hình và giao lưu với khán giả. Phần lớn thời gian, ông tận hưởng cuộc sống bình dị bên vợ và gia đình.

Cuộc đời của nam nghệ sĩ được xem là viên mãn khi vừa có sự nghiệp ghi dấu ấn, vừa có mái ấm bền chặt kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Mã Đức Hoa biểu diễn trên sân khấu:

Nguồn: Sina, Aboluowang