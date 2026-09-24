Ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 2026.

Tâm điểm là rowing, nơi các tay chèo góp mặt ở nhiều chung kết A ngay từ buổi sáng, trong đó có Hồ Thị Duy và các đội thuyền nữ.

Trên đường đua canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết canoe đơn nữ 200 m, còn đôi Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm có thể tranh huy chương nếu vượt qua bán kết.

Điền kinh chờ đợi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết ở nội dung 10.000 m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường ở nhảy 3 bước. Bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ cũng có các nội dung chung kết. 

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tìm vé vào chung kết 800 m tự do nam.

Ngoài ra, tâm điểm trong buổi sáng là Đinh Văn Tâm thi chung kết wushu với đối thủ người Trung Quốc.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20: 

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (9): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam); Rowing (Thuyền 4 nữ một mái chèo; Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông).

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ngày 5 ASIAD 20:

24/09/2026 | 09:40

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026

(Tính đến 9h30 ngày 24/9)

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24/09/2026 | 09:30

Trao HCĐ

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông trên bục nhận huy chương ASIAD 2026

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Ảnh: Tam Ninh
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24/09/2026 | 08:57

HCĐ

Rowing mang về tấm HCĐ thứ 9 cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Ở nội dung Thuyền 4 nữ một mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về thứ 3 và giành HCĐ.

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Ảnh: Tam Ninh
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24/09/2026 | 08:42

Bơi

Ở vòng loại 200 m ếch nam, Phạm Thanh Bảo giành quyền vào thi chung kết vào chiều nay.

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24/09/2026 | 08:26

Điền kinh

Vòng loại 4 × 400 m hỗn hợp, đoàn Việt Nam với Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng xếp thứ hai đợt chạy đầu tiên với thành tích 3:16.08. Việt Nam sẽ vào vòng chung kết.

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24/09/2026 | 08:13

Bơi

Dương Văn Hoàng Quy về nhất ở nhóm bơi tứ hai, vòng loại 50 m bơi bướm nam với thành tích 25 giây 66. Tuy nhiên, kết quả này không đủ giúp anh vào chung kết. Xếp thứ 10 trong nhóm vào tranh huy chương có thành tích 23 giây 78.

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24/09/2026 | 08:09

Bơi

Nguyễn Thúy Hiền chỉ xếp hạng 15/16 VĐV nội dung 50 m tự do nữ, không thể vào chung kết.

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24/09/2026 | 08:00

HCB

Wushu mang về HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Đinh Văn Tâm thua 0-2 trước Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết tán thủ hạng cân 56kg. 

Chấn thương khiến Tâm không có được thể trạng và độ nhanh nhẹn cần thiết.

Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đoàn Trung Quốc trong các trận chung kết tán thủ sáng nay.

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24/09/2026 | 07:40

Bóng chuyền bãi biển

Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh đã không thể gây bất ngờ trước cặp đôi của Trung Quốc.

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24/09/2026 | 07:08

Bóng chuyền bãi biển

Cặp Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh của Việt Nam bước vào thi đấu vòng bảng với đối thủ Trung Quốc.

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24/09/2026 | 06:56

Lịch thi đấu ngày 5 ASIAD 2026 của Thể thao Việt Nam

Giờ (giờ Hà Nội)

Môn

Nội dung, vòng đấu

VĐV / đối thủ

07:00

Bóng chuyền bãi biển nữ

Việt Nam 1 – Trung Quốc, vòng bảng

07:20

Rowing

Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, chung kết A

Hồ Thị Duy

07:40

Rowing

Thuyền đôi nữ hạng nhẹ, chung kết A

Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo

07:45

Bắn súng

Súng ngắn cá nhân nam, vòng loại

Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành

07:50

Wushu

56 kg nam, chung kết

Đinh Văn Tâm – VĐV Trung Quốc

08:00

Bóng chuyền bãi biển nữ

Việt Nam 2 – Nhật Bản, vòng bảng

08:00

Bơi

50 m tự do nữ, vòng loại

Nguyễn Thúy Hiền

08:00

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng bảng

Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam

08:00

Điền kinh

Nhảy xa nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

08:00

Canoeing

Canoe đôi nữ (K2) 500 m, bán kết

Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm

08:00

Rowing

Thuyền đôi nam một mái chèo, chung kết B

Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú

08:10

Bơi

50 m bướm nam, vòng loại

Dương Văn Hoàng Quy

08:20

Điền kinh

4 × 400 m hỗn hợp, vòng loại

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh

08:30

Bơi

200 m ếch nam, vòng loại

Phạm Thanh Bảo

08:30

Điền kinh

Nhảy ba bước nam, vòng loại

Hồ Trọng Mạnh Hùng

08:40

Điền kinh

Nhảy cao nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

08:40

Rowing

Thuyền bốn nữ hai mái chèo, chung kết A

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo

08:51

Bơi

800 m tự do nam, vòng loại

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc

09:00

Rowing

Thuyền bốn nữ một mái chèo, chung kết A

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông

09:30

Canoeing

Canoe đơn nữ (C1) 200 m, chung kết A

Diệp Thị Hương

09:50

Canoeing

Canoe đôi nữ (K2) 500 m, chung kết A

11:00

Bóng chuyền bãi biển nam

Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), vòng bảng

11:00

Boxing

65 kg nữ, vòng loại

Hoàng Ngọc Mai – VĐV Thái Lan

11:00

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/32

11:00

Thể thao điện tử

NARAKA: Bladepoint, bán kết

Việt Nam – Thái Lan

11:30

Cử tạ

60 kg nam, chung kết

K’ Dương

11:35

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/16

12:30

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/8

12:30

Canoeing

Kayak đơn nam (K1) 500 m, vòng loại

Vũ Lê Thiên Hải

12:30

Rowing

Thuyền đôi nữ hai mái chèo, chung kết A

Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc

13:00

Canoeing

Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500 m, vòng loại

Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh

13:10

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, tứ kết

13:45

Bắn súng

Súng ngắn cá nhân nam, chung kết

14:10

Rowing

Thuyền đôi nữ một mái chèo, chung kết A

Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ

14:30

Rowing

Thuyền bốn nam hai mái chèo, chung kết B

Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành

14:50

Rowing

Thuyền bốn nam, chung kết A

Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú

15:00

Bơi

50 m tự do nữ, chung kết

15:00

Boxing

51 kg nữ, vòng loại

Nguyễn Thị Tâm – VĐV Đài Loan (Trung Quốc)

15:00

Cử tạ

65 kg nam, chung kết

Trần Minh Trí

15:00

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, bán kết

15:00

Thể thao điện tử

NARAKA: Bladepoint, chung kết

15:05

Bơi

50 m ếch nam, chung kết

15:11

Bơi

200 m ếch nữ, chung kết

15:19

Bơi

200 m ếch nam, chung kết

15:43

Bơi

800 m tự do nam, chung kết

15:55

Thể dục dụng cụ

Nhảy chống nữ, chung kết

Nguyễn Thị Quỳnh Như

16:20

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, chung kết

16:30

Thể dục dụng cụ

Ngựa vòng, chung kết

Đặng Ngọc Xuân Thiện

17:13

Điền kinh

Đẩy tạ nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

17:44

Điền kinh

Nhảy ba bước nữ, chung kết

Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường

18:25

Thể dục dụng cụ

Vòng treo nam, chung kết

Nguyễn Văn Khánh Phong

19:00

Điền kinh

200 m nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

19:25

Điền kinh

10.000 m nữ, chung kết

Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết

20:25

Điền kinh

4 × 400 m hỗn hợp, chung kết

*Lịch có thể thay đổi theo BTC.

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