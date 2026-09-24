Ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 2026.
Tâm điểm là rowing, nơi các tay chèo góp mặt ở nhiều chung kết A ngay từ buổi sáng, trong đó có Hồ Thị Duy và các đội thuyền nữ.
Trên đường đua canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết canoe đơn nữ 200 m, còn đôi Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm có thể tranh huy chương nếu vượt qua bán kết.
Điền kinh chờ đợi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết ở nội dung 10.000 m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường ở nhảy 3 bước. Bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ cũng có các nội dung chung kết.
Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tìm vé vào chung kết 800 m tự do nam.
Ngoài ra, tâm điểm trong buổi sáng là Đinh Văn Tâm thi chung kết wushu với đối thủ người Trung Quốc.
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (9): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam); Rowing (Thuyền 4 nữ một mái chèo; Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông).
*VietNamNet tường thuật trực tiếp ngày 5 ASIAD 20:
Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2026
(Tính đến 9h30 ngày 24/9)
Trao HCĐ
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông trên bục nhận huy chương ASIAD 2026
HCĐ
Rowing mang về tấm HCĐ thứ 9 cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Ở nội dung Thuyền 4 nữ một mái chèo, Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông về thứ 3 và giành HCĐ.
Bơi
Ở vòng loại 200 m ếch nam, Phạm Thanh Bảo giành quyền vào thi chung kết vào chiều nay.
Điền kinh
Vòng loại 4 × 400 m hỗn hợp, đoàn Việt Nam với Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng xếp thứ hai đợt chạy đầu tiên với thành tích 3:16.08. Việt Nam sẽ vào vòng chung kết.
Bơi
Dương Văn Hoàng Quy về nhất ở nhóm bơi tứ hai, vòng loại 50 m bơi bướm nam với thành tích 25 giây 66. Tuy nhiên, kết quả này không đủ giúp anh vào chung kết. Xếp thứ 10 trong nhóm vào tranh huy chương có thành tích 23 giây 78.
Bơi
Nguyễn Thúy Hiền chỉ xếp hạng 15/16 VĐV nội dung 50 m tự do nữ, không thể vào chung kết.
HCB
Wushu mang về HCB cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Đinh Văn Tâm thua 0-2 trước Ou Jiaming của Trung Quốc trong trận chung kết tán thủ hạng cân 56kg.
Chấn thương khiến Tâm không có được thể trạng và độ nhanh nhẹn cần thiết.
Đây cũng là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đoàn Trung Quốc trong các trận chung kết tán thủ sáng nay.
Bóng chuyền bãi biển
Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh đã không thể gây bất ngờ trước cặp đôi của Trung Quốc.
Bóng chuyền bãi biển
Cặp Đinh Thị Mỹ Ngà - Mai Hồng Hạnh của Việt Nam bước vào thi đấu vòng bảng với đối thủ Trung Quốc.
Lịch thi đấu ngày 5 ASIAD 2026 của Thể thao Việt Nam
|
Giờ (giờ Hà Nội)
|
Môn
|
Nội dung, vòng đấu
|
VĐV / đối thủ
|
07:00
|
Bóng chuyền bãi biển nữ
|
Việt Nam 1 – Trung Quốc, vòng bảng
|
07:20
|
Rowing
|
Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, chung kết A
|
Hồ Thị Duy
|
07:40
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ hạng nhẹ, chung kết A
|
Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo
|
07:45
|
Bắn súng
|
Súng ngắn cá nhân nam, vòng loại
|
Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
|
07:50
|
Wushu
|
56 kg nam, chung kết
|
Đinh Văn Tâm – VĐV Trung Quốc
|
08:00
|
Bóng chuyền bãi biển nữ
|
Việt Nam 2 – Nhật Bản, vòng bảng
|
08:00
|
Bơi
|
50 m tự do nữ, vòng loại
|
Nguyễn Thúy Hiền
|
08:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng bảng
|
Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam
|
08:00
|
Điền kinh
|
Nhảy xa nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
08:00
|
Canoeing
|
Canoe đôi nữ (K2) 500 m, bán kết
|
Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm
|
08:00
|
Rowing
|
Thuyền đôi nam một mái chèo, chung kết B
|
Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú
|
08:10
|
Bơi
|
50 m bướm nam, vòng loại
|
Dương Văn Hoàng Quy
|
08:20
|
Điền kinh
|
4 × 400 m hỗn hợp, vòng loại
|
Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh
|
08:30
|
Bơi
|
200 m ếch nam, vòng loại
|
Phạm Thanh Bảo
|
08:30
|
Điền kinh
|
Nhảy ba bước nam, vòng loại
|
Hồ Trọng Mạnh Hùng
|
08:40
|
Điền kinh
|
Nhảy cao nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
08:40
|
Rowing
|
Thuyền bốn nữ hai mái chèo, chung kết A
|
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo
|
08:51
|
Bơi
|
800 m tự do nam, vòng loại
|
Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc
|
09:00
|
Rowing
|
Thuyền bốn nữ một mái chèo, chung kết A
|
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
|
09:30
|
Canoeing
|
Canoe đơn nữ (C1) 200 m, chung kết A
|
Diệp Thị Hương
|
09:50
|
Canoeing
|
Canoe đôi nữ (K2) 500 m, chung kết A
|
11:00
|
Bóng chuyền bãi biển nam
|
Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), vòng bảng
|
11:00
|
Boxing
|
65 kg nữ, vòng loại
|
Hoàng Ngọc Mai – VĐV Thái Lan
|
11:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/32
|
11:00
|
Thể thao điện tử
|
NARAKA: Bladepoint, bán kết
|
Việt Nam – Thái Lan
|
11:30
|
Cử tạ
|
60 kg nam, chung kết
|
K’ Dương
|
11:35
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/16
|
12:30
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/8
|
12:30
|
Canoeing
|
Kayak đơn nam (K1) 500 m, vòng loại
|
Vũ Lê Thiên Hải
|
12:30
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ hai mái chèo, chung kết A
|
Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc
|
13:00
|
Canoeing
|
Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500 m, vòng loại
|
Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh
|
13:10
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, tứ kết
|
13:45
|
Bắn súng
|
Súng ngắn cá nhân nam, chung kết
|
14:10
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ một mái chèo, chung kết A
|
Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ
|
14:30
|
Rowing
|
Thuyền bốn nam hai mái chèo, chung kết B
|
Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành
|
14:50
|
Rowing
|
Thuyền bốn nam, chung kết A
|
Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú
|
15:00
|
Bơi
|
50 m tự do nữ, chung kết
|
15:00
|
Boxing
|
51 kg nữ, vòng loại
|
Nguyễn Thị Tâm – VĐV Đài Loan (Trung Quốc)
|
15:00
|
Cử tạ
|
65 kg nam, chung kết
|
Trần Minh Trí
|
15:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, bán kết
|
15:00
|
Thể thao điện tử
|
NARAKA: Bladepoint, chung kết
|
15:05
|
Bơi
|
50 m ếch nam, chung kết
|
15:11
|
Bơi
|
200 m ếch nữ, chung kết
|
15:19
|
Bơi
|
200 m ếch nam, chung kết
|
15:43
|
Bơi
|
800 m tự do nam, chung kết
|
15:55
|
Thể dục dụng cụ
|
Nhảy chống nữ, chung kết
|
Nguyễn Thị Quỳnh Như
|
16:20
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, chung kết
|
16:30
|
Thể dục dụng cụ
|
Ngựa vòng, chung kết
|
Đặng Ngọc Xuân Thiện
|
17:13
|
Điền kinh
|
Đẩy tạ nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
17:44
|
Điền kinh
|
Nhảy ba bước nữ, chung kết
|
Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường
|
18:25
|
Thể dục dụng cụ
|
Vòng treo nam, chung kết
|
Nguyễn Văn Khánh Phong
|
19:00
|
Điền kinh
|
200 m nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
19:25
|
Điền kinh
|
10.000 m nữ, chung kết
|
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết
|
20:25
|
Điền kinh
|
4 × 400 m hỗn hợp, chung kết
*Lịch có thể thay đổi theo BTC.