Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 23/9 tại ASIAD 20 với thêm 5 HCĐ, tập trung ở hai môn bắn súng và wushu.

Bắn súng mở hàng với HCĐ nội dung 10m súng ngắn hơi nữ đồng đội của Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Thùy Trang tiếp tục thi đấu ấn tượng khi giành HCĐ với 159,7 điểm.

Từ trái sang: Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh giành HCĐ nội dung 10m súng ngắn đồng đội nữ - Ảnh: Tam Ninh

Wushu đóng góp bốn HCĐ. Dương Thúy Vi đứng thứ ba ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong khi đó, Nguyễn Thị Thu Thủy, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên cùng dừng bước tại bán kết đối kháng và nhận HCĐ.

Ở bơi lội, Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ năm chung kết 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 46 giây 35. Điểm sáng khác đến từ Đinh Văn Tâm khi anh thắng Sinaga Fereddy của Indonesia, giành quyền vào chung kết wushu hạng 56kg nam và tiếp tục nuôi hy vọng tranh HCV.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20:

HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).

HCĐ (8): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy (bắn súng, 10m súng ngắn đồng đội nữ); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam).