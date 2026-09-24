Ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 2026.
Tâm điểm là rowing, nơi các tay chèo góp mặt ở nhiều chung kết A ngay từ buổi sáng, trong đó có Hồ Thị Duy và các đội thuyền nữ.
Trên đường đua canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết canoe đơn nữ 200 m, còn đôi Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm có thể tranh huy chương nếu vượt qua bán kết.
Điền kinh chờ đợi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết ở nội dung 10.000 m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường ở nhảy 3 bước. Bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ cũng có các nội dung chung kết.
Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tìm vé vào chung kết 800 m tự do nam.
Ngoài ra, tâm điểm trong buổi sáng là Đinh Văn Tâm thi chung kết wushu với đối thủ người Trung Quốc.
|
Giờ (giờ Hà Nội)
|
Môn
|
Nội dung, vòng đấu
|
VĐV / đối thủ
|
07:00
|
Bóng chuyền bãi biển nữ
|
Việt Nam 1 – Trung Quốc, vòng bảng
|
07:20
|
Rowing
|
Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, chung kết A
|
Hồ Thị Duy
|
07:40
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ hạng nhẹ, chung kết A
|
Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo
|
07:45
|
Bắn súng
|
Súng ngắn cá nhân nam, vòng loại
|
Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành
|
07:50
|
Wushu
|
56 kg nam, chung kết
|
Đinh Văn Tâm – VĐV Trung Quốc
|
08:00
|
Bóng chuyền bãi biển nữ
|
Việt Nam 2 – Nhật Bản, vòng bảng
|
08:00
|
Bơi
|
50 m tự do nữ, vòng loại
|
Nguyễn Thúy Hiền
|
08:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng bảng
|
Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam
|
08:00
|
Điền kinh
|
Nhảy xa nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
08:00
|
Canoeing
|
Canoe đôi nữ (K2) 500 m, bán kết
|
Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm
|
08:00
|
Rowing
|
Thuyền đôi nam một mái chèo, chung kết B
|
Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú
|
08:10
|
Bơi
|
50 m bướm nam, vòng loại
|
Dương Văn Hoàng Quy
|
08:20
|
Điền kinh
|
4 × 400 m hỗn hợp, vòng loại
|
Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh
|
08:30
|
Bơi
|
200 m ếch nam, vòng loại
|
Phạm Thanh Bảo
|
08:30
|
Điền kinh
|
Nhảy ba bước nam, vòng loại
|
Hồ Trọng Mạnh Hùng
|
08:40
|
Điền kinh
|
Nhảy cao nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
08:40
|
Rowing
|
Thuyền bốn nữ hai mái chèo, chung kết A
|
Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo
|
08:51
|
Bơi
|
800 m tự do nam, vòng loại
|
Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc
|
09:00
|
Rowing
|
Thuyền bốn nữ một mái chèo, chung kết A
|
Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông
|
09:30
|
Canoeing
|
Canoe đơn nữ (C1) 200 m, chung kết A
|
Diệp Thị Hương
|
09:50
|
Canoeing
|
Canoe đôi nữ (K2) 500 m, chung kết A
|
11:00
|
Bóng chuyền bãi biển nam
|
Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), vòng bảng
|
11:00
|
Boxing
|
65 kg nữ, vòng loại
|
Hoàng Ngọc Mai – VĐV Thái Lan
|
11:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/32
|
11:00
|
Thể thao điện tử
|
NARAKA: Bladepoint, bán kết
|
Việt Nam – Thái Lan
|
11:30
|
Cử tạ
|
60 kg nam, chung kết
|
K’ Dương
|
11:35
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/16
|
12:30
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/8
|
12:30
|
Canoeing
|
Kayak đơn nam (K1) 500 m, vòng loại
|
Vũ Lê Thiên Hải
|
12:30
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ hai mái chèo, chung kết A
|
Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc
|
13:00
|
Canoeing
|
Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500 m, vòng loại
|
Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh
|
13:10
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, tứ kết
|
13:45
|
Bắn súng
|
Súng ngắn cá nhân nam, chung kết
|
14:10
|
Rowing
|
Thuyền đôi nữ một mái chèo, chung kết A
|
Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ
|
14:30
|
Rowing
|
Thuyền bốn nam hai mái chèo, chung kết B
|
Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành
|
14:50
|
Rowing
|
Thuyền bốn nam, chung kết A
|
Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú
|
15:00
|
Bơi
|
50 m tự do nữ, chung kết
|
15:00
|
Boxing
|
51 kg nữ, vòng loại
|
Nguyễn Thị Tâm – VĐV Đài Loan (Trung Quốc)
|
15:00
|
Cử tạ
|
65 kg nam, chung kết
|
Trần Minh Trí
|
15:00
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, bán kết
|
15:00
|
Thể thao điện tử
|
NARAKA: Bladepoint, chung kết
|
15:05
|
Bơi
|
50 m ếch nam, chung kết
|
15:11
|
Bơi
|
200 m ếch nữ, chung kết
|
15:19
|
Bơi
|
200 m ếch nam, chung kết
|
15:43
|
Bơi
|
800 m tự do nam, chung kết
|
15:55
|
Thể dục dụng cụ
|
Nhảy chống nữ, chung kết
|
Nguyễn Thị Quỳnh Như
|
16:20
|
Đấu kiếm
|
Kiếm ba cạnh nam, chung kết
|
16:30
|
Thể dục dụng cụ
|
Ngựa vòng, chung kết
|
Đặng Ngọc Xuân Thiện
|
17:13
|
Điền kinh
|
Đẩy tạ nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
17:44
|
Điền kinh
|
Nhảy ba bước nữ, chung kết
|
Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường
|
18:25
|
Thể dục dụng cụ
|
Vòng treo nam, chung kết
|
Nguyễn Văn Khánh Phong
|
19:00
|
Điền kinh
|
200 m nữ, 7 môn phối hợp
|
Hoàng Thanh Giang
|
19:25
|
Điền kinh
|
10.000 m nữ, chung kết
|
Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết
|
20:25
|
Điền kinh
|
4 × 400 m hỗn hợp, chung kết
*Lịch có thể thay đổi theo BTC.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp ngày 5 ASIAD 20: