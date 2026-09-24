Ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 2026.

Tâm điểm là rowing, nơi các tay chèo góp mặt ở nhiều chung kết A ngay từ buổi sáng, trong đó có Hồ Thị Duy và các đội thuyền nữ.

Trên đường đua canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết canoe đơn nữ 200 m, còn đôi Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm có thể tranh huy chương nếu vượt qua bán kết.

Điền kinh chờ đợi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết ở nội dung 10.000 m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường ở nhảy 3 bước. Bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ cũng có các nội dung chung kết. 

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tìm vé vào chung kết 800 m tự do nam.

Ngoài ra, tâm điểm trong buổi sáng là Đinh Văn Tâm thi chung kết wushu với đối thủ người Trung Quốc.

Giờ (giờ Hà Nội)

Môn

Nội dung, vòng đấu

VĐV / đối thủ

07:00

Bóng chuyền bãi biển nữ

Việt Nam 1 – Trung Quốc, vòng bảng

07:20

Rowing

Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, chung kết A

Hồ Thị Duy

07:40

Rowing

Thuyền đôi nữ hạng nhẹ, chung kết A

Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo

07:45

Bắn súng

Súng ngắn cá nhân nam, vòng loại

Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành

07:50

Wushu

56 kg nam, chung kết

Đinh Văn Tâm – VĐV Trung Quốc

08:00

Bóng chuyền bãi biển nữ

Việt Nam 2 – Nhật Bản, vòng bảng

08:00

Bơi

50 m tự do nữ, vòng loại

Nguyễn Thúy Hiền

08:00

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng bảng

Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam

08:00

Điền kinh

Nhảy xa nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

08:00

Canoeing

Canoe đôi nữ (K2) 500 m, bán kết

Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm

08:00

Rowing

Thuyền đôi nam một mái chèo, chung kết B

Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú

08:10

Bơi

50 m bướm nam, vòng loại

Dương Văn Hoàng Quy

08:20

Điền kinh

4 × 400 m hỗn hợp, vòng loại

Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh

08:30

Bơi

200 m ếch nam, vòng loại

Phạm Thanh Bảo

08:30

Điền kinh

Nhảy ba bước nam, vòng loại

Hồ Trọng Mạnh Hùng

08:40

Điền kinh

Nhảy cao nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

08:40

Rowing

Thuyền bốn nữ hai mái chèo, chung kết A

Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo

08:51

Bơi

800 m tự do nam, vòng loại

Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc

09:00

Rowing

Thuyền bốn nữ một mái chèo, chung kết A

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông

09:30

Canoeing

Canoe đơn nữ (C1) 200 m, chung kết A

Diệp Thị Hương

09:50

Canoeing

Canoe đôi nữ (K2) 500 m, chung kết A

11:00

Bóng chuyền bãi biển nam

Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), vòng bảng

11:00

Boxing

65 kg nữ, vòng loại

Hoàng Ngọc Mai – VĐV Thái Lan

11:00

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/32

11:00

Thể thao điện tử

NARAKA: Bladepoint, bán kết

Việt Nam – Thái Lan

11:30

Cử tạ

60 kg nam, chung kết

K’ Dương

11:35

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/16

12:30

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/8

12:30

Canoeing

Kayak đơn nam (K1) 500 m, vòng loại

Vũ Lê Thiên Hải

12:30

Rowing

Thuyền đôi nữ hai mái chèo, chung kết A

Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc

13:00

Canoeing

Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500 m, vòng loại

Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh

13:10

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, tứ kết

13:45

Bắn súng

Súng ngắn cá nhân nam, chung kết

14:10

Rowing

Thuyền đôi nữ một mái chèo, chung kết A

Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ

14:30

Rowing

Thuyền bốn nam hai mái chèo, chung kết B

Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành

14:50

Rowing

Thuyền bốn nam, chung kết A

Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú

15:00

Bơi

50 m tự do nữ, chung kết

15:00

Boxing

51 kg nữ, vòng loại

Nguyễn Thị Tâm – VĐV Đài Loan (Trung Quốc)

15:00

Cử tạ

65 kg nam, chung kết

Trần Minh Trí

15:00

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, bán kết

15:00

Thể thao điện tử

NARAKA: Bladepoint, chung kết

15:05

Bơi

50 m ếch nam, chung kết

15:11

Bơi

200 m ếch nữ, chung kết

15:19

Bơi

200 m ếch nam, chung kết

15:43

Bơi

800 m tự do nam, chung kết

15:55

Thể dục dụng cụ

Nhảy chống nữ, chung kết

Nguyễn Thị Quỳnh Như

16:20

Đấu kiếm

Kiếm ba cạnh nam, chung kết

16:30

Thể dục dụng cụ

Ngựa vòng, chung kết

Đặng Ngọc Xuân Thiện

17:13

Điền kinh

Đẩy tạ nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

17:44

Điền kinh

Nhảy ba bước nữ, chung kết

Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường

18:25

Thể dục dụng cụ

Vòng treo nam, chung kết

Nguyễn Văn Khánh Phong

19:00

Điền kinh

200 m nữ, 7 môn phối hợp

Hoàng Thanh Giang

19:25

Điền kinh

10.000 m nữ, chung kết

Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết

20:25

Điền kinh

4 × 400 m hỗn hợp, chung kết

*Lịch có thể thay đổi theo BTC.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ngày 5 ASIAD 20: