Ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều cơ hội tranh huy chương tại ASIAD 2026.

Tâm điểm là rowing, nơi các tay chèo góp mặt ở nhiều chung kết A ngay từ buổi sáng, trong đó có Hồ Thị Duy và các đội thuyền nữ.

Trên đường đua canoeing, Diệp Thị Hương dự chung kết canoe đơn nữ 200 m, còn đôi Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm có thể tranh huy chương nếu vượt qua bán kết.

Điền kinh chờ đợi Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết ở nội dung 10.000 m nữ, cùng Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường ở nhảy 3 bước. Bắn súng, cử tạ và thể dục dụng cụ cũng có các nội dung chung kết.

Ở môn bơi, Nguyễn Huy Hoàng tìm vé vào chung kết 800 m tự do nam.

Ngoài ra, tâm điểm trong buổi sáng là Đinh Văn Tâm thi chung kết wushu với đối thủ người Trung Quốc.

Giờ (giờ Hà Nội) Môn Nội dung, vòng đấu VĐV / đối thủ 07:00 Bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam 1 – Trung Quốc, vòng bảng 07:20 Rowing Thuyền đơn nữ hạng nhẹ, chung kết A Hồ Thị Duy 07:40 Rowing Thuyền đôi nữ hạng nhẹ, chung kết A Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo 07:45 Bắn súng Súng ngắn cá nhân nam, vòng loại Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành 07:50 Wushu 56 kg nam, chung kết Đinh Văn Tâm – VĐV Trung Quốc 08:00 Bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam 2 – Nhật Bản, vòng bảng 08:00 Bơi 50 m tự do nữ, vòng loại Nguyễn Thúy Hiền 08:00 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, vòng bảng Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam 08:00 Điền kinh Nhảy xa nữ, 7 môn phối hợp Hoàng Thanh Giang 08:00 Canoeing Canoe đôi nữ (K2) 500 m, bán kết Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm 08:00 Rowing Thuyền đôi nam một mái chèo, chung kết B Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú 08:10 Bơi 50 m bướm nam, vòng loại Dương Văn Hoàng Quy 08:20 Điền kinh 4 × 400 m hỗn hợp, vòng loại Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh 08:30 Bơi 200 m ếch nam, vòng loại Phạm Thanh Bảo 08:30 Điền kinh Nhảy ba bước nam, vòng loại Hồ Trọng Mạnh Hùng 08:40 Điền kinh Nhảy cao nữ, 7 môn phối hợp Hoàng Thanh Giang 08:40 Rowing Thuyền bốn nữ hai mái chèo, chung kết A Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo 08:51 Bơi 800 m tự do nam, vòng loại Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc 09:00 Rowing Thuyền bốn nữ một mái chèo, chung kết A Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông 09:30 Canoeing Canoe đơn nữ (C1) 200 m, chung kết A Diệp Thị Hương 09:50 Canoeing Canoe đôi nữ (K2) 500 m, chung kết A 11:00 Bóng chuyền bãi biển nam Việt Nam – Đài Loan (Trung Quốc), vòng bảng 11:00 Boxing 65 kg nữ, vòng loại Hoàng Ngọc Mai – VĐV Thái Lan 11:00 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/32 11:00 Thể thao điện tử NARAKA: Bladepoint, bán kết Việt Nam – Thái Lan 11:30 Cử tạ 60 kg nam, chung kết K’ Dương 11:35 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/16 12:30 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, vòng 1/8 12:30 Canoeing Kayak đơn nam (K1) 500 m, vòng loại Vũ Lê Thiên Hải 12:30 Rowing Thuyền đôi nữ hai mái chèo, chung kết A Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc 13:00 Canoeing Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500 m, vòng loại Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh 13:10 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, tứ kết 13:45 Bắn súng Súng ngắn cá nhân nam, chung kết 14:10 Rowing Thuyền đôi nữ một mái chèo, chung kết A Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ 14:30 Rowing Thuyền bốn nam hai mái chèo, chung kết B Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành 14:50 Rowing Thuyền bốn nam, chung kết A Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú 15:00 Bơi 50 m tự do nữ, chung kết 15:00 Boxing 51 kg nữ, vòng loại Nguyễn Thị Tâm – VĐV Đài Loan (Trung Quốc) 15:00 Cử tạ 65 kg nam, chung kết Trần Minh Trí 15:00 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, bán kết 15:00 Thể thao điện tử NARAKA: Bladepoint, chung kết 15:05 Bơi 50 m ếch nam, chung kết 15:11 Bơi 200 m ếch nữ, chung kết 15:19 Bơi 200 m ếch nam, chung kết 15:43 Bơi 800 m tự do nam, chung kết 15:55 Thể dục dụng cụ Nhảy chống nữ, chung kết Nguyễn Thị Quỳnh Như 16:20 Đấu kiếm Kiếm ba cạnh nam, chung kết 16:30 Thể dục dụng cụ Ngựa vòng, chung kết Đặng Ngọc Xuân Thiện 17:13 Điền kinh Đẩy tạ nữ, 7 môn phối hợp Hoàng Thanh Giang 17:44 Điền kinh Nhảy ba bước nữ, chung kết Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường 18:25 Thể dục dụng cụ Vòng treo nam, chung kết Nguyễn Văn Khánh Phong 19:00 Điền kinh 200 m nữ, 7 môn phối hợp Hoàng Thanh Giang 19:25 Điền kinh 10.000 m nữ, chung kết Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết 20:25 Điền kinh 4 × 400 m hỗn hợp, chung kết

*Lịch có thể thay đổi theo BTC.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp ngày 5 ASIAD 20: