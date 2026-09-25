Tính đến hết ngày 24/9, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 1 HCB, 15 HCĐ. Với một số niềm hy vọng ở bắn súng, Canoeing, cự tạ... TTVN quyết tâm giành thêm HCV nhằm cải thiện vị trí trên BXH Asiad 2026.
Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20:
HCV (1): Kata đồng đội nữ (Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên).
HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).
HCĐ (15): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp).
*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật diễn biến nóng trực tiếp Asiad 20...
7h30
Hai trận bóng đá nam-nữ rất được chờ đợi. U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc trong trận tứ kết bóng đá nam diễn ra lúc 17h30 trong khi lúc 13h là trận tuyển nữ Việt Nam vs Trung Quốc cũng ở vòng tứ kết.
7h15
Quàng Thị Tâm ở môn cử tạ hứa hẹn cũng có thể cạnh tranh huy chương ở hạng cân 57kg nữ khi các VĐV Trung Quốc không đăng ký tham dự.
7h00
Đoàn TTVN hôm nay tranh tài ở 12 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương ở các môn bắn súng, canoeing, cử tạ... Đáng chú ý, ở môn bắn súng, sau thất bại trong ngày 24/9, xạ thủ Phạm Quang Huy bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi. Anh thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với quyết tâm chinh phục huy chương. Cả hai được đánh giá cao khi từng giành HCV châu Á.