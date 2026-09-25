Đoàn TTVN hôm nay tranh tài ở 12 môn với kỳ vọng có thể giành thêm huy chương ở các môn bắn súng, canoeing, cử tạ... Đáng chú ý, ở môn bắn súng, sau thất bại trong ngày 24/9, xạ thủ Phạm Quang Huy bước vào nội dung đồng đội nam nữ kết hợp 10m súng ngắn hơi. Anh thi đấu cặp cùng đồng đội Trịnh Thu Vinh với quyết tâm chinh phục huy chương. Cả hai được đánh giá cao khi từng giành HCV châu Á.