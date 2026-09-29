Thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20: 

HCV (2): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên (Karate, kata đồng đội nữ); Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang (cầu mây, đôi nữ).

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, tán thủ 56 kg nam).

HCĐ (16): Bùi Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Diệu Ly, Teqball (đôi nam nữ; Nguyễn Hoàng Minh Tân, Trần Gia Nghi); bắn súng (10m súng ngắn đồng đội nữ; Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy); Dương Thúy Vi (wushu, kiếm thuật + thương thuật); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu, tán thủ 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu, tán thủ 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu, tán thủ 65kg nam), Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông (rowling), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (rowling), Naraka: Bladepoint (Esports), Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ (rowling), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (rowling); Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng và Lê Ngọc Phúc (điền kinh, chạy 4x400m hỗn hợp), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoeing, Kayak đôi nữ 500m); Cầu mây (regu 3 nam).

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29/09/2026 | 07:56

Việt Nam giành HCV thứ 2 tại ASIAD 20

Sau khi Khánh Ly móc cầu đem về điểm số thứ 14, Thu Trang phát cầu ghi điểm trực tiếp đem về gold-point để giành chiến thắng áp đảo 15-4 trong set hai, qua đó đem về tấm HCV đầu tiên của ĐT cầu mây Việt Nam. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

Thu gọn
29/09/2026 | 07:52

Cầu mây

Thu Trang có pha phòng ngự bằng chân đem về điểm số thứ 9. Philippines xin challenge nhưng không thành công khi hình ảnh trọng tài cho thấy chân của Thu Trang không đưa qua lưới đối phương. Việt Nam tạo khoảng cách lên tới 7 điểm.

Thu gọn
29/09/2026 | 07:47

Cầu mây

Thu Trang có pha phòng thủ cực tốt tạo cơ hội để đồng đội Khánh Ly tung người móc cầu đẹp mắt khiến đối thủ không thể đỡ được cầu. ĐT Việt Nam dẫn trước 4-1 trong set hai. Đối thủ Philippines lập tức xin thay người nhằm cứu vãn tình thế.

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Đội trưởng Thu Trang trong một pha đỡ cầu - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 07:41

Cầu mây

Việt Nam thắng set một 15-8

Sau khi Thu Trang phát cầu chạm lưới rồi rơi xuống sân Philippines, đem về điểm may mắn. Với 6 cơ hội giành set-point, Khánh Ly sớm kết thúc set một bằng pha móc cầu đẹp mắt khiến đối thủ không thể làm gì.

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Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
29/09/2026 | 07:34

Cầu mây

Pha phòng thủ trên lưới bất thành của Khánh Ly, Philippines có điểm số thứ 6 tuy nhiên ĐT Việt Nam vẫn đang dẫn trước 4 điểm. Ban huấn luyện Philippines sau đó xin time-out để bác sĩ chăm sóc cho VĐV bị đau.

Thu gọn
29/09/2026 | 07:28

Cầu mây

Thu Trang phát cầu khó chịu khiến đối thủ Philippines đỡ bước một hỏng ăn. ĐT Việt Nam dẫn trước 6-3. Sau đó đến lượt Khánh Ly bật santo móc bóng đẹp mắt trên lưới đem về điểm số thứ 8.

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Một pha móc cầu đẹp mắt của Khánh Ly - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 07:23

Cầu mây

Trận chung kết nội dung đơn nữ chính thức được bắt đầu, Philippines phát cầu trước và ngay lập tức ĐT Việt Nam có được điểm số đầu tiên với pha bật móc cầu đẹp mắt của Thu Trang.

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Nhóm VĐV cầu mây Việt Nam đến nhà thi đấu cổ vũ cho các đồng nghiệp - Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 07:05

Cầu mây

ĐT cầu mây Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở chung kết nội dung đôi nữ, gặp đối thủ Philippines. Cặp VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly được HLV Trần Thị Vui lựa chọn, trong khi Lê Thị Hồng Liên là người dự bị cho hai đồng đội.

Giống như ở bán kết, các VĐV của Việt Nam tiếp tục mặc áo trắng quần đen ở trận chung kết, trong khi cặp đôi của Philippines mặc trang phục màu xanh.

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Ảnh: Tam Ninh
Thu gọn
29/09/2026 | 06:07

Lịch thi đấu ASIAD 2026 đoàn Việt Nam hôm nay 29/9

Ngày thi đấu 29/9 hứa hẹn là một trong những ngày quan trọng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, khi nhiều VĐV bước vào các nội dung quyết định với mục tiêu tranh chấp huy chương. Theo lịch thi đấu, đoàn Việt Nam góp mặt ở nhiều môn như bóng chuyền, bắn cung, cầu mây, bắn súng, điền kinh, kurash và thể thao điện tử.

Tâm điểm chú ý là môn cầu mây, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đôi nữ gặp Philippines lúc 7h00 (giờ Việt Nam), mang theo kỳ vọng giành huy chương vàng để "giải hạn" cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong khi đó, lúc 8h00 là trận đấu của đội tuyển bóng chuyền trong nhà nam gặp Hong Kong (Trung Quốc) ở vòng bảng. Sau hai thất bại trước Ấn Độ và Qatar, đây là cơ hội cho tay đập Việt Nam tìm kiếm chiến thắng danh dự trước khi khép lại hành trình tại ASIAD 20.

Trong khi đó, điền kinh tiếp tục là điểm sáng với hai trận chung kết tiếp sức 4x400m nam và nữ lúc 19h05, 19h17 cùng sự góp mặt của nhiều VĐV chủ lực.

Ngoài ra, bắn súng với bộ ba Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, cùng các nội dung bắn cung, kurash và esports cũng được kỳ vọng tạo thêm dấu ấn.

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