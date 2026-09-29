ĐT cầu mây Việt Nam chuẩn bị tranh tài ở chung kết nội dung đôi nữ, gặp đối thủ Philippines. Cặp VĐV Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Khánh Ly được HLV Trần Thị Vui lựa chọn, trong khi Lê Thị Hồng Liên là người dự bị cho hai đồng đội.

Giống như ở bán kết, các VĐV của Việt Nam tiếp tục mặc áo trắng quần đen ở trận chung kết, trong khi cặp đôi của Philippines mặc trang phục màu xanh.