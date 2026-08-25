Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản tại giải vô địch châu Á 2026 trong trận đấu được dự báo rất khó khăn. Đây là thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi đối thủ được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.
Sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc), tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt và tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, Nhật Bản sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng phòng thủ hàng đầu cùng sự ổn định đáng nể.
Để tạo bất ngờ, Thanh Thúy cùng các đồng đội cần thi đấu tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa những cơ hội có được. Đây cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm chứng sức mạnh trước một đối thủ đẳng cấp châu lục.
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|Nhật Bản
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15h10
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nắm quyền tự quyết trước trận đấu với Nhật Bản
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang nắm trong tay quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải vô địch châu Á 2026, dù Nhật Bản là đối thủ rất mạnh ở lượt trận cuối vòng bảng.
Sau khi Kazakhstan giành được một set trước Thái Lan, người hâm mộ lo lắng khi Việt Nam có cùng số set thắng với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn rất rộng mở.
Kịch bản thuận lợi nhất là Việt Nam đánh bại Nhật Bản với bất kỳ tỷ số nào. Trong trường hợp khó tạo nên chiến thắng, Thanh Thúy cùng đồng đội chỉ cần giành từ 1-2 set thắng trước ứng viên vô địch cũng đủ khả năng tiến vào tứ kết nhờ chỉ số phụ.
Ngay cả khi thất bại 0-3, tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội nếu đạt đủ số điểm cần thiết để vượt qua Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa về hiệu số điểm.
Dù nhiệm vụ trước Nhật Bản không hề dễ dàng, tuyển Việt Nam đang có cơ sở để tự tin. Một màn trình diễn quả cảm, giành thêm những set thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục sẽ giúp Thanh Thúy cùng các đồng đội tiến gần hơn tới mục tiêu tứ kết.