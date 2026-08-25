Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản tại giải vô địch châu Á 2026 trong trận đấu được dự báo rất khó khăn. Đây là thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khi đối thủ được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Sau chiến thắng 3-0 trước Hong Kong (Trung Quốc), tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt và tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu tại giải. Tuy nhiên, Nhật Bản sở hữu lối chơi tốc độ, khả năng phòng thủ hàng đầu cùng sự ổn định đáng nể.

Để tạo bất ngờ, Thanh Thúy cùng các đồng đội cần thi đấu tập trung, hạn chế sai sót và tận dụng tối đa những cơ hội có được. Đây cũng là cơ hội để tuyển Việt Nam kiểm chứng sức mạnh trước một đối thủ đẳng cấp châu lục.

SET 1 SET 2 SET 3 SET 4 SET 5 Việt Nam Nhật Bản

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