Lionel Messi đang bước vào những khoảnh khắc cuối cùng trong sự nghiệp khoác áo đội tuyển Argentina. Cuộc đối đầu Benin trên sân Monumental sẽ là lần cuối siêu sao này cùng các đồng đội trình diễn vũ điệu tango trước người hâm mộ quê nhà.

Messi đã trở về Argentina để hội quân cùng thầy trò HLV Lionel Scaloni tại trung tâm huấn luyện Ezeiza. Anh cùng các đồng đội tham dự buổi tập và thưởng thức bữa tiệc asado truyền thống, khoảnh khắc chứa đựng nhiều cảm xúc và kỷ niệm.

Sự trở lại của những người bạn thân như Rodrigo De Paul, Lo Celso và Otamendi càng khiến ngày chia tay trở nên đặc biệt. Với 125 bàn thắng cho Argentina, Messi sẽ có cơ hội nói lời tạm biệt trong một trận đấu đầy ý nghĩa tại Monumental.

Đội hình dự kiến Argentina vs Benin

Argentina (4-4-2): E.Martinez; Giay, Romero, L.Martinez, Medina; Paz, Enzo Fernandez, Mac Allister, Prestianni; Messi, Lautaro Martinez.

Benin (4-2-3-1): Dandjinou; Ouorou, Azongnitode, Tijani, Roche; D'Almeida, Imourane; Ouorou, Olaitan, Aloko; Tosin.

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