Sau thất bại ở ASEAN Cup 2026, Malaysia bước vào giai đoạn mới với việc HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục vai trò tạm quyền.
Tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, “Hổ vàng” làm mới đáng kể đội hình. Trong số các tân binh có những trường hợp nhập tịch như Hong Wan (Anh), Manuel Hidalgo (Argentina), Bradley Tapp (Australia).
Nổi bật nhất trong số các cầu thủ nhập tịch của “Hổ vàng” là Bergson, cựu tiền đạo U20 Brazil. Chân sút 35 tuổi này có hiệu suất hơn 1,23 bàn/trận tại giải vô địch Malaysia.
Trước Bangladesh, Malaysia tự tin lấy 3 điểm trong cuộc đua hứa hẹn căng thẳng tại bảng A, có chủ nhà Indonesia và Singapore.
Đội hình xuất phát:
Bangladesh (4-2-3-1): Srabon; Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome; Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid; Rakib Hossain.
Malaysia (4-2-3-1): Haziq Nadzli; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bangladesh vs Malaysia:
15h35
HLV Tan Cheng Hoe sử dụng 3 trong 4 tân binh nhập tịch trong đội hình xuất phát ở cả 3 tuyến là Brad Tapp, Hidalgo và Bergson. “Hổ vàng” có thể chọn lối đá tấn công để tìm bàn thắng sớm.
Hidalgo được xếp tiền vệ trung tâm nhưng cầu thủ gốc Argentina, từng đào tạo ở đội trẻ Benfica, có thiên hướng tấn công.
Đội hình thi đấu
Thông tin trận đấu
- Trong 3 lần gặp nhau trước đây được FIFA công nhận, Malaysia luôn thắng Bangladesh, ghi được 7 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua.
- Trong 4 trận chính thức gần nhất, Malaysia thua 3 và thắng 1. Cả 3 thất bại đều có cùng tỷ số 0-2. Hai trong số đó diễn ra trước tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026.
- So với ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe bổ sung 5 gương mặt hoàn toàn mới. Trong số này, có 4 cầu thủ thuộc diện nhập tịch.
- Bergson, tiền đạo nhập tịch 35 tuổi của Malaysia, từng khoác áo U23 Brazil. Anh cũng có thời gian thi đấu tại hạng cao nhất giải vô địch Brazil.
- Bergson từng vô địch Copa Sudamericana năm 2018 với Athletico Paranaense, giải đấu tương đương với Europa League của UEFA.
- Trong 110 trận thi đấu ở Malaysia Super League, Bergson ghi đến 136 bàn thắng. Trên mọi mặt trận với Johor Darul Ta’zim, anh có 199 bàn sau 200 trận.