Sau thất bại ở ASEAN Cup 2026, Malaysia bước vào giai đoạn mới với việc HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục vai trò tạm quyền.

Tham dự FIFA ASEAN Cup 2026, “Hổ vàng” làm mới đáng kể đội hình. Trong số các tân binh có những trường hợp nhập tịch như Hong Wan (Anh), Manuel Hidalgo (Argentina), Bradley Tapp (Australia).

Nổi bật nhất trong số các cầu thủ nhập tịch của “Hổ vàng” là Bergson, cựu tiền đạo U20 Brazil. Chân sút 35 tuổi này có hiệu suất hơn 1,23 bàn/trận tại giải vô địch Malaysia.

Trước Bangladesh, Malaysia tự tin lấy 3 điểm trong cuộc đua hứa hẹn căng thẳng tại bảng A, có chủ nhà Indonesia và Singapore.

Đội hình xuất phát:

Bangladesh (4-2-3-1): Srabon; Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome; Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid; Rakib Hossain.

Malaysia (4-2-3-1): Haziq Nadzli; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Bangladesh vs Malaysia: