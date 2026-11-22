Sau hai tuần nhường chỗ cho lịch thi đấu quốc tế, Barca trở lại thi đấu. Đội quân của Hansi Flick sẽ bước vào thời điểm lịch thi vận hành điên cuồng.
Các trận đấu diễn ra mỗi 3 ngày. Barcelona có 9 trận liên tiếp từ nay đến lễ Giáng sinh. Rất ít thời gian để nghỉ ngơi hoặc mắc sai lầm.
Thử thách đầu tiên của Barca sẽ là trận gặp Villarreal, trong ngày họ kỷ niệm 1 năm trở lại sân Camp Nou.
Một bài kiểm tra quan trọng để đánh giá xem đội bóng của Hansi Flick trở lại như thế nào sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 11, cũng như tăng tốc mà không có Rodri.
Lực lượng:
Barca: Rodri, Xavi Espart chấn thương.
Villarreal: Akhomach, Foyth, Gerard Moreno, Diatta chấn thương.
Đội hình xuất phát:
Barca (4-3-3): Joan Garcia; Eric Garcia, De Jong, Martin, Cancelo; Fermin Lopez, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi.
Dự bị: Szczesny, Livakovic, Kounde, Farinas, Cubarsi, Campos, Balde, Gavi, Olmo, Gordon, Gabriel Jesus.
Villarreal (4-4-2): Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Oluwaseyi.
Dự bị: Luiz Junior, Ruben Gomez, Mourino, Logan Costa, Bonafe, Sergi Cardona, Carlos Macia, Cheikh, Nizar El Jmili, Pepe, Ayoze.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá Barca vs Villarreal:
19h22
Hansi Flick đã thực hiện 3 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận đấu cuối cùng trước kỳ nghỉ FIFA Days trên sân Metropolitano. Ở hàng thủ, có hai sự thay đổi khi Eric Garcia đá hậu vệ trái, và đặc biệt là Frenkie De Jong đảm nhận vai trò trung vệ. Thay đổi còn lại trên hàng công, với Adeyemi hiện diện.
Đội hình xuất phát của Villarreal:
Đội hình xuất phát của Barca:
Dấu ấn Lamine Yamal
Lamine Yamal ghi 5 bàn trong 6 trận gặp Villarreal ở La Liga, thành tích cao nhất của anh trước một đối thủ tại giải đấu. Anh ghi bàn trong cả 3 lần đối đầu gần nhất, trong đó có cú hat-trick ở trận gần đây nhất vào tháng 2/2026.
Thống kê
Fermin Lopez góp dấu giày vào 12 bàn thắng (7 bàn, 5 kiến tạo) sau 11 lần ra sân ở La Liga 2026/27. Trong thế kỷ 21, chưa tiền vệ nào vượt qua con số này sau 11 lần ra sân đầu tiên trong một mùa La Liga. Angel Di Maria và Cesc Fabregas (cùng ở mùa 2011/12) và Jude Bellingham (2023/24) cũng góp dấu giày vào 12 bàn.
Thông tin trận đấu
- Barcelona thua 2 trong 5 trận gần nhất gặp Villarreal ở La Liga (thắng 3), gấp đôi số trận thua trong 29 lần đối đầu trước đó với “Tàu ngầm vàng” tại giải đấu (thắng 22, hòa 6, thua 1).
- Sau chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trước Villarreal ở La Liga giai đoạn 2010-2020, Barca thua 3 trong 5 lần gần nhất tiếp đón đối thủ tại giải đấu (thắng 2). Kể từ mùa 2021/22, Villarreal và Real Madrid là hai đối thủ khiến Barcelona thua sân nhà nhiều nhất ở La Liga, cùng 3 trận. Riêng trước Real Madrid, Barcelona thắng 3 và thua 3.
- Barca giành 33 điểm sau 12 trận ở La Liga 2026/27 (thắng 11, thua 1). Nếu áp dụng cách tính 3 điểm cho mỗi trận thắng, đội bóng xứ Catalunya chỉ từng có nhiều điểm hơn ở cùng thời điểm vào các mùa 2012/13, 2013/14 và 2017/18 (cùng 34 điểm, thắng 11, hòa 1). Họ cũng có 33 điểm ở mùa 2024/25 (thắng 11, thua 1).
- Villarreal giành 7 trong tối đa 12 điểm ở 4 trận La Liga gần nhất (thắng 2, hòa 1, thua 1), chỉ kém 1 điểm so với 8 trận trước đó của mùa giải (8 điểm, thắng 2, hòa 2, thua 4).
- Barca có chênh lệch dương lớn nhất giữa số bàn thắng thực tế và số bàn thắng kỳ vọng (xG) ở La Liga 2026/27, với 48 bàn từ 39,6 xG (+8,4). Villarreal có mức chênh lệch thấp nhất, với 17 bàn từ 24,4 xG (-7,4).
- Villarreal có 44 chuỗi phối hợp bóng sống gồm ít nhất 10 đường chuyền, kết thúc bằng một cú sút hoặc một pha chạm bóng trong vòng cấm, mà chưa ghi được bàn nào từ các tình huống này. Đây là số chuỗi phối hợp kiểu này nhiều nhất trong số các đội chưa ghi bàn từ chúng ở La Liga mùa này.
- Gerard Moreno góp dấu giày vào 5 bàn (3 bàn, 2 kiến tạo) trong 14 trận gặp Barcelona ở La Liga. Anh ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả 2 lần đối đầu gần nhất.
- Real Madrid là đối thủ duy nhất mà HLV Inigo Perez có số trận không thắng ở La Liga nhiều hơn khi gặp Barca. Ông trải qua 6 trận không thắng trước “Los Blancos” (hòa 3, thua 3) và 5 trận trước “Blaugrana” (hòa 1, thua 4), bằng số trận không thắng trước Bilbao.