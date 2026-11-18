CA TPHCM tiếp đón Buriram lúc 18h ngày 18/11 tại lượt trận thứ hai Cúp các CLB Đông Nam Á 2026/27, với mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà.

Sau trận hòa Ratchaburi 1-1, thầy trò HLV Diles Arthur mới có một điểm, tạm đứng thứ ba bảng A.

Tuy nhiên, phong độ đội chủ nhà đáng lo ngại khi vừa thua hai trận liên tiếp tại V-League trước CAHN và Đà Nẵng. Khó khăn càng lớn khi Williams Minh Hoàng vắng mặt vì chấn thương.

Trong khi đó, Buriram sở hữu đội hình chất lượng, phong độ ổn định và vừa đánh bại Ratchaburi 2-1 tại Thai League.

Dù được chơi trên sân nhà, CA TPHCM vẫn phải nỗ lực rất nhiều để giành điểm.

Đội hình dự kiến CA TPHCM vs Buriram

CA TPHCM: Lê Giang, Minh Trọng, Quang Kiệt, Nhật Minh, Quốc Cường, Yamga Kevin, Gomes Leonardo, Narvaez Jose, Cumings Steven, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức.

Buriram: Etheridge, Asadi, Dougali, Edu Mancha, Schindler, Darlan, Moya, Causic, Haiprakon, Tudorie, Bissoli.

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