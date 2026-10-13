Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/27, CAHN trở về sân nhà tiếp đón Kashima Antlers. Đội bóng đến từ Nhật Bản được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục và đang có phong độ tốt sau chiến thắng 7-1 trận mở màn.

Dù vậy, đoàn quân HLV Polking thể hiện sự tự tin, quyết tâm gây bất ngờ trước đối thủ mạnh. Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers cũng là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng của đội bóng ngành Công an ở sân chơi cao nhất dành cho các CLB châu Á.

Đội hình xuất phát:

CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Đình Bắc, Perea, Adou Minh.

Kashima Antlers: Hayakawa, Ryoya Ogawa, Keisuke Tsukui, Kim Tae Hyeon, Naomichi Ueda, Kento Misao, Matheus Bueno, Jose Elber, Yuta Matsumura, Leonardo Pereira, Yuma Suzuki

*Tiếp tục cập nhật...