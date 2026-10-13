Sau thất bại 1-4 trước Gamba Osaka ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/27, CAHN trở về sân nhà tiếp đón Kashima Antlers. Đội bóng đến từ Nhật Bản được đánh giá cao hơn về kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu lục và đang có phong độ tốt sau chiến thắng 7-1 trận mở màn.
Dù vậy, đoàn quân HLV Polking thể hiện sự tự tin, quyết tâm gây bất ngờ trước đối thủ mạnh. Trận đấu giữa CAHN vs Kashima Antlers cũng là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng của đội bóng ngành Công an ở sân chơi cao nhất dành cho các CLB châu Á.
Đội hình xuất phát:
CAHN: Nguyễn Filip, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Mauk, Thành Long, Quang Hải, Leo Artur, Đình Bắc, Perea, Adou Minh.
Kashima Antlers: Hayakawa, Ryoya Ogawa, Keisuke Tsukui, Kim Tae Hyeon, Naomichi Ueda, Kento Misao, Matheus Bueno, Jose Elber, Yuta Matsumura, Leonardo Pereira, Yuma Suzuki
*Tiếp tục cập nhật...
18h25
Đội hình xuất phát của CAHN:
18h20
Kashima Antlers vừa thắng đậm 7-1 trước Newcastle Jets ở lượt trận ra quân. Tại đấu trường J-League, đội bóng này vừa đánh bại Gamba Osaka 2-0 và hiện đứng thứ 6 trên BXH với 16 điểm.
18h18
"Trong triết lý bóng đá của tôi, tôi muốn đội phải luôn cố gắng tấn công và kiểm soát bóng. Tuy nhiên, khi chạm trán các đối thủ hàng đầu châu Á có trình độ tổ chức và nền tảng lâu năm, chúng ta cần phải cần biết cách kiểm soát nhịp độ, đôi khi phải biết lùi sâu, chờ đợi thời cơ phản công và tuyệt đối không được phép mắc sai lầm", HLV Polking phát biểu trước trận đấu.
18h15
CAHN để thua 1-4 Gamba Osaka ở lượt trận đầu tiên tại Cúp C1 châu Á 2026/27. HLV Polking cũng phải thừa nhận sân chơi Cúp C1 châu Á rất khắc nghiệt, trong đó các đối thủ đến từ Nhật Bản đều chất lượng, chơi bóng với tốc độ cao và tạo ra sức ép lớn. Dù vậy, thuyền trưởng CAHN thể hiện sự tự tin và nhấn mạnh tầm quan trọng của lợi thế sân nhà, hạn chế sai lầm và tận dụng tối đa cơ hội.
18h00
Danh sách thi đấu hai đội: