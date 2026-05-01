Đội hình ra sân
Crystal Palace: Henderson; Riad, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta, Pino.
Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, Palazon, Garcia, De Frutos, Alemao.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
25'
Đại diện La Liga có cơ hội nguy hiểm đầu tiên, khi Alemao đá nối rất nhanh sau quả tạt vào từ cánh trái. Tiếc rằng, bóng bay sạt cột dọc.
20'
Pathe Ciss nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau tình huống phạm lỗi với Pino.
17'
Sau khoảng thời gian đầu bị léo vế, các cầu thủ Vallecano đã thi đấu mạnh dạn hơn với những tình huống ban bật, phối hợp cự ly ngắn.
10'
Sau 10 phút bóng lăn, Crystal Palace thi đấu nhỉnh hơn, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 60%. Ismaila Sarr vừa tung ra cú sút đầu tiên, nhưng bị hậu vệ Vallecano chặn lại.
5'
Những phút đầu trận chung kết diễn ra sôi nổi, với sự lấn lướt của Crystal Palace.
2h
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Crystal Palace: Richards, Borna Sosa, Nketiah và Cheick Doucoure vắng mặt vì chấn thương. Wharton bị đau nhẹ.
Rayo Vallecano: Ilias Akhomach, Diego Mendez, Luiz Felipe chấn thương. Khả năng ra sân của Carlos Martin còn bỏ ngỏ.