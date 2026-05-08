SHB Đà Nẵng đang lâm vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng sau thất bại 1-2 trước Hà Nội ở vòng 21. Với 13 điểm, đội bóng sông Hàn hiện đứng cuối bảng, kém PVF-CAND 1 điểm và gần như chỉ còn mục tiêu cạnh tranh suất đá play-off.

Khoảng cách 8 điểm với Becamex TPHCM khiến hy vọng thoát nhóm nguy hiểm trở nên rất mong manh khi V-League chỉ còn 5 vòng.

Dù các cầu thủ vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu, Đà Nẵng lại gặp vấn đề lớn trong lối chơi. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân, còn hàng công thiếu sắc bén, khiến HLV Lê Đức Tuấn chịu nhiều áp lực.

Nhà cầm quân 44 tuổi vẫn tin Đà Nẵng còn cơ hội khi phía trước là các trận gặp đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, muốn “vượt cạn”, đội bóng sông Hàn buộc phải chắt chiu từng điểm số.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Becamex TPHCM

Đà Nẵng: Văn Toản, Hồng Phúc, Phi Long, Ngọc Hải, Đình Duy, Pissano, Văn Long, Nguyên Hoàng, Makaric, Đức Anh, Henen.

Becamex TPHCM: Minh Toàn, Đình Khương, Tấn Tài, Milos, Tùng Quốc, Minh Khoa, Hồng Quân, Trung Hiếu, Thành Nhân, Vỹ Hào, Việt Cường.