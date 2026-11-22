SHB Đà Nẵng tiếp đón Ninh Bình lúc 18h ngày 22/11 tại vòng 8 V-League 2026/27, trong trận ra mắt của tân HLV Lee Young Jin, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo.

Sau thất bại trước Đồng Nai, Đà Nẵng đứng thứ 10 với 9 điểm. Ban lãnh đạo quyết định thay HLV Lê Đức Tuấn bằng Lee Young Jin nhằm cải thiện thành tích.

Tuy nhiên, thử thách dành cho nhà cầm quân Hàn Quốc không hề dễ dàng khi Ninh Bình sở hữu đội hình chất lượng với những ngôi sao như Hoàng Đức, Văn Lâm và Đức Chiến.

Đội khách hiện đứng thứ tư với 13 điểm, quyết tâm giành chiến thắng để trở lại cuộc đua nhóm đầu.

Dù có lợi thế sân Chi Lăng và hiệu ứng thay tướng, Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Đội hình dự kiến Đà Nẵng vs Ninh Bình

Đà Nẵng: Tiến Dũng, Ngọc Hiệp, Matias Moreira, Văn Sơn, Hồng Phúc, Việt Hoàng, Bryan Ly, Yvo Rebori, Brandon, Nguyên Hoàng, Ivan Saponjic.

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeo, Lucas Henrique, Tiến Anh, Đức Chiến, Hoàng Đức, Lê Phát, Quốc Việt, Friday, Lucas Silva.

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