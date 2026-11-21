Chủ nhà Đồng Nai đặt kỳ vọng vào Công Phượng trong cuộc tiếp đón Hà Nội FC ở vòng 8 V-League 2026/27.

Chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng giúp đội bóng của HLV Nguyễn Việt Thắng giải tỏa áp lực sau chuỗi trận thất vọng, nhưng thử thách lần này khó khăn hơn nhiều.

Hà Nội sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm và chất lượng vượt trội, dù phong độ chưa thực sự ổn định.

Trong bối cảnh hàng công Đồng Nai thiếu phương án tạo đột biến, khả năng đi bóng, xử lý kỹ thuật và tạo cơ hội của Công Phượng trở thành niềm hy vọng lớn. Một khoảnh khắc tỏa sáng của cựu ngôi sao HAGL có thể làm thay đổi cục diện.

Đội hình dự kiến:

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Jovio Filip, Xuân Trường, Majdevac, Công Phượng, Tự Nhân, Vulic Milos.

Hà Nội: Văn Chuẩn, Công Nhật, Tadeu, Thành Chung, Antonio, Hai Long, Đình Hai, Sade Yuval, Hùng Dũng, Faurand-Tournaire, Văn Quyết.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Đồng Nai vs Hà Nội: