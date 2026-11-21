Tiền vệ Sỹ Bách tin rằng việc có thể ghi bàn trước một đối thủ mạnh như U17 Bỉ sẽ giúp U17 Việt Nam tự tin hơn và hướng tới chiến thắng đầu tiên ở sân chơi World Cup.

Tối 20/11, U17 Việt Nam dù thua U17 Bỉ 2-3 trong trận ra quân U17 World Cup 2026, nhưng đã có một màn thể hiện đầy tự tin, sự toả sáng của các cá nhân và tinh thần thi đấu tuyệt vời.

Chia sẻ cảm xúc về trận đấu, cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số Sỹ Bách cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi ghi được bàn thắng đầu tiên của U17 Việt Nam tại đấu trường World Cup năm nay. Bàn thắng này tôi muốn dành tặng cho tất cả người hâm mộ bóng đá Việt Nam".

Sỹ Bách ghi bàn thắng lịch sử. Ảnh: M.A

Bàn thắng của Sỹ Bách ghi dấu lịch sử, khi giúp U17 Việt Nam trở thành đội tuyển đầu tiên của bóng đá Việt Nam ghi được bàn ở sân chơi World Cup 11 người.

"Bàn thắng đó, mục đích của tôi chỉ là đưa bóng hướng vào gôn để tạo ra tình huống bóng hai. Không ngờ bóng lại đi vào lưới. Tôi cũng tập luyện những tình huống như vậy khá nhiều, nhưng trong các buổi tập lại không may mắn được như thế", tiền vệ U17 Việt Nam tiết lộ.

Về tài cầm quân của HLV Cristiano Roland, Sỹ Bách chia sẻ: "HLV Roland động viên rằng hiệp một toàn đội đã rất cố gắng. Sang hiệp hai, đội tiếp tục làm theo những gì tập luyện thì chắc chắn có thể lật ngược tình thế. Điều đó giúp tôi cảm thấy tự tin hơn".

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin. Ảnh: M.A

Đáng chú ý, Sỹ Bách cho rằng việc ghi 2 bàn vào lưới đội bóng mạnh vừa đứng vị trí Á quân châu Âu giúp các cầu thủ U17 Việt Nam tự tin hơn rất nhiều, và tin rằng có thể làm tốt hơn nữa để giành chiến thắng trong trận tiếp theo gặp U17 New Zealand, ngày 23/11.

"Toàn đội rất tự tin giành được chiến thắng trước U17 New Zealand", Sỹ Bách khẳng định.

Trong khi đó, tiền đạo Đại Nhân cho rằng nếu có thêm một chút may mắn, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể gỡ hòa 3-3. Hướng tới cuộc đối đầu với U17 New Zealand, Đại Nhân khẳng định mục tiêu của U17 Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng. Đây được xem là trận đấu mang tính then chốt trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng G.