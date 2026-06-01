Đội hình dự kiến

Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

29/06/2026 | 17:15

1h30

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Cầu thủ Đức tập luyện trước trận - Ảnh: DFB
Thu gọn
29/06/2026 | 17:15

1h

Thông tin lực lượng

Đức: Nathaniel Brown bị đau nhẹ nhưng đủ thể lực ra sân. Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương.

Paraguay: Dieogo Gomez bị treo giò. Miguel Almiron sẵn sàng tái xuất.

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Đức được đánh giá cao hơn Paraguay - Ảnh: Khelnow
Thu gọn