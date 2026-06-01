Đội hình dự kiến
Đức: Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.
Paraguay: Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso.
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29/06/2026 | 17:15
1h30
Thu gọn
29/06/2026 | 17:15
1h
Thông tin lực lượng
Đức: Nathaniel Brown bị đau nhẹ nhưng đủ thể lực ra sân. Nico Schlotterbeck vắng mặt vì chấn thương.
Paraguay: Dieogo Gomez bị treo giò. Miguel Almiron sẵn sàng tái xuất.
Thu gọn