Màn so tài giữa Inter Miami vs Al Ahly hứa hẹn là màn so tài nảy lửa giữa sức tấn công cực mạnh của đội chủ nhà và bản lĩnh đầy kinh nghiệm của đại diện châu Phi.

Inter Miami đến trận này với nền tảng tấn công chất lượng từ ngôi sao Lionel Messi và Luis Suarez, khi cả hai đều đang có phong độ ghi bàn ấn tượng tại MLS . Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự đang là điểm yếu khi để thủng lưới thường xuyên, với 16 bàn thua trong 6 trận gần nhất.

Trận Inter Miami vs Al Ahly đánh cột mốc lịch sử của FIFA

Trong khi đó, Al Ahly vào trận với sự tự tin cao sau khi giành danh hiệu vô địch quốc nội lần thứ 45 và là đội bóng nhiều lần tham dự giải toàn cầu. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Riveiro, họ sẽ chơi áp sát mạnh mẽ, đặc biệt tận dụng sai lầm của Miami ở hàng phòng ngự.

Có thể là một trận đấu đầy bàn thắng và kịch tính, với khả năng cả hai đội đều có tên trên bảng tỷ số. Đây là màn chạm trán lý tưởng để khởi đầu một giải đấu mở rộng và hấp dẫn như Club World Cup 2025.

Đội hình dự kiến Inter Miami vs Al Ahly Cairo

Inter Miami (4-4-2): Ustari; Fray, Aviles, Falcon, Allen; Picault, Cremaschi, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.

Al Ahly Cairo (4-3-3): El-Shenawy; Debes, Aash, Dari, Hany; Ashour, Attia, Romdhane; Bencharki, Gradisar, Mohamed.

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Inter Miami vs Al Ahly Cairo...