Đội hình xuất phát Lào vs Thái Lan
Lào: Lokphathip, Sangvilay, Xaysombath, Somsanith, Chanthaleuxay, Thongkhamsavath, Wenpaserth, Khounthoumphone, Phetsivilay, Noophackde, Sengvanny
Thái Lan: Pathomakkakul, Sayriya, Burapha, Ratree, Bihr, Poeiphimai, Jarunongkran, Weerawatnodom, Yooyen, Otton, Khamyok
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19h30
18h20
Thông tin lực lượng:
Lào: Không đăng ký tối đa 26 gương mặt tham dự AFF Cup. Với HLV Vladica Grujic, 23 cái tên là vừa vặn để ông cùng toàn đội có trải nghiệm ở sân chơi Đông Nam Á. Theo dữ liệu hiện tại, Lào sẽ mang lực lượng với độ tuổi trung bình chỉ 22,9 - tức là ở ngưỡng tham dự SEA Games. 4 cái tên của Lào đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là tiền vệ gốc Việt Damoth Thongkhamsavath (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United, Thái Lan), Khonesavanh Keonuchanh (Rome City Institute, Ý) và tiền đạo Phayak Siphanom (Chainat Hornbill, Thái Lan).
Thái Lan: Không thể có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Những cầu thủ này đều được CLB chủ quản giữ lại để phục vụ cho lịch trình thi đấu trong nước và vòng loại giải châu lục. Riêng tiền đạo Patrik Gustavsson sẽ chỉ hội quân cùng đội từ ngày 5/8.
18h00
Thái Lan sẽ bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Lào lúc 20h00 ngày 25/7. Với vị thế đương kim á quân, đội bóng xứ chùa vàng được đánh giá cao hơn và hướng tới chiến thắng.
Sau thất bại trước Việt Nam ở trận chung kết gần nhất, Thái Lan chịu áp lực phải chứng minh sức mạnh. Trong khi đó, Lào đang có những bước tiến tích cực và sẵn sàng gây khó khăn nhờ tinh thần thi đấu cùng lợi thế sân nhà.
Dù vậy, với lực lượng đồng đều, nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp vượt trội, Thái Lan vẫn được kỳ vọng kiểm soát trận đấu. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Anthony Hudson có khởi đầu thuận lợi trong mục tiêu chinh phục chức vô địch.