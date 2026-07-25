Thông tin lực lượng:

Lào: Không đăng ký tối đa 26 gương mặt tham dự AFF Cup. Với HLV Vladica Grujic, 23 cái tên là vừa vặn để ông cùng toàn đội có trải nghiệm ở sân chơi Đông Nam Á. Theo dữ liệu hiện tại, Lào sẽ mang lực lượng với độ tuổi trung bình chỉ 22,9 - tức là ở ngưỡng tham dự SEA Games. 4 cái tên của Lào đang thi đấu ở nước ngoài. Đó là tiền vệ gốc Việt Damoth Thongkhamsavath (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United, Thái Lan), Khonesavanh Keonuchanh (Rome City Institute, Ý) và tiền đạo Phayak Siphanom (Chainat Hornbill, Thái Lan).

Thái Lan: Không thể có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Những cầu thủ này đều được CLB chủ quản giữ lại để phục vụ cho lịch trình thi đấu trong nước và vòng loại giải châu lục. Riêng tiền đạo Patrik Gustavsson sẽ chỉ hội quân cùng đội từ ngày 5/8.