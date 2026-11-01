Đội hình dự kiến

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Isak.

Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Lewis-Skelly; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

01/11/2026 | 16:16

21h30

HV SIcsXMAEvooG.jpg
HV SKrhWUAAWkmS.jpg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
01/11/2026 | 16:16

21h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Szoboszlai, Frimpong, Ekitike và Victor Munoz vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Buakyo Saka, Saliba và Calafiori chấn thương.

b09a5d85 f8a8 4440 aa3b 1e8069b3cb3c_hero block 34 en.jpg
Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: TOD
Thu gọn