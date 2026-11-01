Đội hình dự kiến
Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Isak.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya; Timber, Gabriel, Ezri Konsa, Lewis-Skelly; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Madueke, Odegaard, Eze; Havertz.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Szoboszlai, Frimpong, Ekitike và Victor Munoz vắng mặt vì chấn thương.
Arsenal: Buakyo Saka, Saliba và Calafiori chấn thương.