Thông tin lực lượng

Man City: Antoine Semenyo vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Marc Guehi gặp vấn đề ở hông.

Fulham: Tom Cairney đau đầu gối. Rodrigo Muniz có cơ hội đá chính sau khi ghi bàn vào lưới Newcastle.