Đội hình dự kiến
Man City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Enzo, Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.
Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City - Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa - Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea - Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry - Crystal Palace
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham - Ipswich
|22/11/2026 00:30:00
|Newcastle - Arsenal
|22/11/2026 21:00:00
|Hull City - Brighton
|22/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester United
|24/11/2026 03:00:00
|Brentford - Everton
17h30
Thông tin lực lượng
Man City: Antoine Semenyo vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Marc Guehi gặp vấn đề ở hông.
Fulham: Tom Cairney đau đầu gối. Rodrigo Muniz có cơ hội đá chính sau khi ghi bàn vào lưới Newcastle.