Đội hình ra sân

MU: Lammens; Leny Yoro, Mazraoui, Harry Maguire, Diogo Dalot; Mainoo, Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo; Matheus Cunha.

Aston Villa: Zion Suzuki; Harwood-Bellis,  Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Nicolas Jackson.

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Lịch thi đấu
Vòng 10
08/11/2026 21:00:00 Brighton - Brentford
08/11/2026 21:00:00 Crystal Palace - Liverpool
08/11/2026 21:00:00 Ipswich - Bournemouth
08/11/2026 21:00:00 Sunderland - Chelsea
08/11/2026 23:30:00 Manchester United - Aston Villa
08/11/2026 | 22:34

22h

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Đội hình ra sân MU vs Aston Villa
Thu gọn
08/11/2026 | 12:06

21h30

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MU vừa giành chiến thắng quan trọng ở Champions League giữa tuần - Ảnh: MUFC
Thu gọn
08/11/2026 | 12:05

21h

Thông tin lực lượng

MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Rashford, Sesko và Baleba chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò.

Aston Villa: Matteo Ruggeri, Amadou Onana và Wan-Bissaka chấn thương.

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Cunha sẽ là niềm hy vọng của MU - Ảnh: P.L
Thu gọn