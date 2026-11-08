Đội hình ra sân
MU: Lammens; Leny Yoro, Mazraoui, Harry Maguire, Diogo Dalot; Mainoo, Tielemans; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Mbeumo; Matheus Cunha.
Aston Villa: Zion Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Nicolas Jackson.
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|Lịch thi đấu
|Vòng 10
|08/11/2026 21:00:00
|Brighton - Brentford
|08/11/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Liverpool
|08/11/2026 21:00:00
|Ipswich - Bournemouth
|08/11/2026 21:00:00
|Sunderland - Chelsea
|08/11/2026 23:30:00
|Manchester United - Aston Villa
22h
21h30
21h
Thông tin lực lượng
MU: Luke Shaw, Dorgu, Ugarte, Rashford, Sesko và Baleba chấn thương. Lisandro Martinez bị treo giò.
Aston Villa: Matteo Ruggeri, Amadou Onana và Wan-Bissaka chấn thương.