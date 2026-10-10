Đội hình ra sân
MU: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Amad; Cunha.
Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van Hecke, Udogie; Gallagher, Tonali, Bergvall; Savio, Solanke, Kudus.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 6
|10/10/2026 18:30:00
|Arsenal - Leeds
|10/10/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|10/10/2026 21:00:00
|Chelsea - Bournemouth
|10/10/2026 21:00:00
|Ipswich - Fulham
|10/10/2026 21:00:00
|Sunderland - Brighton
|10/10/2026 23:30:00
|Manchester United - Tottenham
|11/10/2026 20:00:00
|Crystal Palace - Nottingham Forest
|11/10/2026 20:00:00
|Hull City - Everton
|11/10/2026 22:30:00
|Liverpool - Manchester City
|13/10/2026 02:00:00
|Coventry - Newcastle
22h15
21h
Thông tin lực lượng
MU: Manuel Ugarte, De Ligt, Heaton, Sesko, Mazrzoui và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Amad Diallo cùng Baleba sẵn sàng xung trận.
Tottenham: Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert, Mudryk và Pedro Porro chấn thương. Khả năng ra sân của Micky van de Ven và Paul van Hecke còn bỏ ngỏ.