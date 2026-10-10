Đội hình ra sân

MU: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Amad; Cunha.

Tottenham: Kinsky; Gray, Senesi, Van Hecke, Udogie; Gallagher, Tonali, Bergvall; Savio, Solanke, Kudus.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 6
10/10/2026 18:30:00 Arsenal - Leeds
10/10/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
10/10/2026 21:00:00 Chelsea - Bournemouth
10/10/2026 21:00:00 Ipswich - Fulham
10/10/2026 21:00:00 Sunderland - Brighton
10/10/2026 23:30:00 Manchester United - Tottenham
11/10/2026 20:00:00 Crystal Palace - Nottingham Forest
11/10/2026 20:00:00 Hull City - Everton
11/10/2026 22:30:00 Liverpool - Manchester City
13/10/2026 02:00:00 Coventry - Newcastle
10/10/2026 | 22:25

22h15

HURztCGXMAESyk1.jpg
HUR1Wi5XwAAZyGt.jpg
Đội hình ra sân MU vs Tottenham
Thu gọn
10/10/2026 | 02:39

21h

Thông tin lực lượng

MU: Manuel Ugarte, De Ligt, Heaton, Sesko, Mazrzoui và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Amad Diallo cùng Baleba sẵn sàng xung trận.

Tottenham: Dejan Kulusevski, Xavi Simons, Wilson Odobert, Mudryk và Pedro Porro chấn thương. Khả năng ra sân của Micky van de Ven và Paul van Hecke còn bỏ ngỏ.

627626616_1463134595176307_6135610028251368296_n.jpg
Trận thư hùng dự báo nhiều bàn thắng - Ảnh: TNT Sports
Thu gọn