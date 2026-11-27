Thép Xanh Nam Định đang thể hiện phong độ tốt những vòng đấu vừa qua tại V-League. Đội bóng thành Nam giành được 19 điểm sau 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại, ghi 18 bàn và mới để thủng lưới 7 lần.

Trong khi đó, CAHN cũng đang có phong độ ổn định, vừa giành chiến thắng thứ 2 ở đấu trường Cúp C1 châu Á. Với sân chơi V-League, đoàn quân của HLV Mano Polking hiện có 14 điểm sau 7 trận, đứng thứ tư trên BXH nhưng vẫn còn một trận chưa đấu.

Ở cuộc đối đầu này, Thép Xanh Nam Định không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy do án treo giò. Trong khi đó, CAHN cũng thiếu vắng trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh vì lý do tương tự. Với sự cân bằng về lực lượng và phong độ, cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định vs CAHN hứa hẹn hấp dẫn.

Đội hình dự kiến:

Thép Xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Tyler James, Felix Junior, Văn Kiên, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Caio Cesar, Romulo, Tuấn Hải, Ezequiel Silva

CAHN: Thành Vinh, Văn Hậu, Quang Vinh, Việt Anh, Thành Long, Văn Toản, Stephan Mauk, Damia Sabater, Alan, Văn Đô, Perea.

* Tiếp tục cập nhật...