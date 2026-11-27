Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp U17 World Cup 2026 hôm nay 26/11 (theo giờ Việt Nam)

Ngày 27/11, FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tám trận đấu thuộc lượt cuối vòng bảng, với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa U17 Honduras và U17 Nhật Bản lúc 20h00.

Sau hai thất bại liên tiếp, U17 Nhật Bản buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng vào vòng 32 đội. Cùng giờ, Colombia chạm trán Serbia, đội bóng đã toàn thắng hai lượt đầu.

Đáng chú ý, U17 Brazil đối đầu Costa Rica lúc 21h00, trong khi CH Ireland gặp Tanzania.

Hai trận lúc 22h00 gồm Algeria gặp CH Dominica và Montenegro đối đầu Chile.

Ở khung 23h00, Venezuela chạm trán Mexico, còn Romania so tài Cameroon.

Các cuộc đối đầu hứa hẹn tạo nên những diễn biến hấp dẫn khi các đội cạnh tranh những tấm vé cuối cùng vào vòng knock-out.

Toàn bộ tám trận được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, theo giờ Việt Nam.

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