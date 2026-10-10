Nam Định chịu áp lực lớn sau thất bại 0-3 trước Đà Nẵng ở vòng trước. Tiếp đón Ninh Bình trên sân Thiên Trường, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt buộc phải giành kết quả tích cực để tránh tụt lại trong cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, Ninh Bình đang hưng phấn với hai chiến thắng liên tiếp. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng CAHN.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Ninh Bình

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Tới, Đức Huy, Felix, Tyler Crawford, Caico Cesar, Romulo, Tuấn Anh, A Mít, Tuấn Hải, Văn Đạt.

Ninh Bình: Văn Lâm, Bảo Toàn, Tấn Tài, Lucas, Thanh Thịnh, Thành Trung, Đức Chiến, Lê Phát, Quang Nho, Fred, Lucao.

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