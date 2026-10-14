Sau trận ra quân hòa Melbourne Victory 1-1, Thể Công Viettel tới làm khách trên sân của Persib Bandung (Indonesia) ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C2 châu Á 2026/27. Đây là trận đấu được dự báo có nhiều khó khăn với đoàn quân HLV Popov.

Có điểm trên sân khách là mục tiêu thiết thực với Thể Công Viettel. Đối thủ của họ đang có phong độ cao, cả ở đấu trường trong nước và quốc tế. Trong trận ra quân Cúp C2 châu Á, Persib Bandung gây bất ngờ khi thắng đối thủ mạnh FC Seoul 1-0 ngay trên sân khách.

Đội hình dự kiến:

Persib Bandung: Paku Alam, Rudianto, Matricardi, Mutombo, Reijnders, Thom Haye, Kusnadar, Uilliam, Alis, Peralta, Sekulic.

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Colonna, Tuấn Tài, Việt Hưng, Paulinho Curua, Andre Luiz, Rimario, Diaman Vũ Thanh, Trung Hiếu, Ribamar.

*Tiếp tục cập nhật...