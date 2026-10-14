Bài toán trước Asian Cup 2027 ở tuyển Việt Nam mà HLV Kim Sang Sik đối mặt không đơn giản là tìm thêm người, mà phải tìm đúng cách chơi với chìa khoá từ hàng tiền vệ.

Từ việc mất cân bằng

Không cần phải tới khi thất bại ở FIFA ASEAN Cup 2026, ngay tại ASEAN Cup - giải đấu mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik bảo vệ chức vô địch, những dấu hỏi về sự cân bằng nơi hàng tiền vệ đã được đặt ra.

Có thể thấy, tuyển Việt Nam không thiếu các tiền vệ có năng lực tấn công hay điều tiết trận đấu, thế nhưng lại khá mỏng ở khả năng tranh chấp hỗ trợ phòng ngự từ xa. Điều này khiến HLV Kim Sang Sik chưa thể xây dựng nên một tuyến giữa quá hiệu quả.

Tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự mất cân bằng nơi tuyến giữa

Cũng vì sự mất cân bằng này, những chiến thắng của tuyển Việt Nam chiến thắng ở ASEAN Cup gây không ít hồi hộp. Đến FIFA ASEAN Cup, các trận thua trước Thái Lan, Malaysia càng khiến HLV Kim Sang Sik đau đầu.

Tuyển Việt Nam cầm bóng nhiều nhưng không thể tổ chức tấn công hiệu quả và khi bị phản đòn ngay lập tức lộ ra những khoảng trống chết người. Bàn thua đầu tiên với Thái Lan là minh chứng rõ nhất.

Khi tuyến giữa không đủ khả năng kiểm soát nhịp độ khiến hàng thủ chịu thêm áp lực, còn hàng công thường xuyên phải chờ những tình huống bóng dài hoặc nỗ lực cá nhân.

Tất nhiên, những thất bại ở FIFA ASEAN Cup không thể đổ lỗi hết cho các tiền vệ, nhưng cũng khó bỏ qua vai trò ở khu vực này trong bối cảnh đội dư thừa nhân tố sáng tạo nhưng lại thiếu đi một máy quét thực thụ bên cạnh Hoàng Đức.

Điều ông Kim Sang Sik cần phải làm

HLV Kim Sang Sik chắc chắn đã nhận ra vấn đề nói trên từ lâu, nên ông cũng từng có những thử nghiệm hòng giúp tuyến giữa cân bằng hơn.

Thế nhưng, việc kéo Hoàng Hên rồi Tài Lộc chơi lùi sâu về cơ bản không mang lại hiệu quả, thậm chí thử cả Quang Vinh cũng không ổn, vì vậy ông buộc phải sử dụng cặp tiền vệ trung tâm là Hoàng Đức và Thành Long.

Công việc của HLV Kim Sang Sik không chỉ là tìm người mà còn xây dựng được hệ thống vận hành nơi hàng tiền vệ

Đánh giá công bằng, Thành Long chơi ổn trong vai trò hỗ trợ tấn công cùng Hoàng Đức, nhưng về khả năng phòng ngự rõ ràng chưa thể khiến HLV Kim sang Sik quên được Doãn Ngọc Tân như ở ASEAN Cup 2 năm về trước.

Cũng vì điều này khiến cho sức sáng tạo của Hoàng Đức không thể “đạt đỉnh” bởi vừa phải gánh trách nhiệm giữ nhịp, hỗ trợ phòng ngự cũng như đưa bóng lên trên.

Do vậy, tới đây ngoài việc tìm thêm người hỗ trợ cho Hoàng Đức hoặc có thể chơi cạnh Thành Long, thuyền trưởng người Hàn Quốc sẽ phải giải quyết thêm một vấn đề khác thiên về chiến thuật.

Có nghĩa ông Kim Sang Sik cần xác định rõ cách tuyển Việt Nam muốn chơi ở trung tuyến, thay vì chỉ lựa chọn những cái tên có phong độ tốt rồi chờ tự tìm được tiếng nói chung.

Nói cách khác, tuyển Việt Nam vẫn cần thử nghiệm nhân sự, nhất là khi Asian Cup 2027 có chất lượng cao hơn nhiều so với những trận đấu trong khu vực. Tuy nhiên, việc thử nghiệm này đòi hỏi phải có được đáp án về khả năng vận hành khu vực trung tuyến để kiểm soát trận đấu, duy trì sức ép khi tấn công, cũng như đảm bảo cho khối phòng ngự phía sau không mất phương hướng.

Đây là vấn đề không đơn giản, nhưng HLV Kim Sang Sik cần cho thấy dấu ấn chiến thuật và khả năng xử lý tình huống ở tuyển Việt Nam rõ hơn, thay vì loay hoay khi vắng đi một ai đó.