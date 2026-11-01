Real Madrid làm khách trước Racing Santander lúc 22h15 ngày 1/11 ở vòng 11 La Liga 2026/27, với mục tiêu giành trọn 3 điểm để tiếp tục cuộc đua vô địch với Barca và Atletico.

Thầy trò HLV Jose Mourinho đang hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước Barcelona, đồng thời sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Real hiện đứng thứ ba với 24 điểm, kém đội đầu bảng 3 điểm.

Trong khi đó, Racing Santander xếp thứ 13 với 14 điểm. Dù vừa đánh bại Espanyol, đội chủ nhà vẫn bộc lộ nhiều hạn chế khi thủng lưới tới 26 bàn sau 10 vòng, nhiều nhất La Liga.

Real thiếu Vinicius vì án treo giò nhưng vẫn có Mbappe đang đạt phong độ cao.

Đội hình dự kiến Racing Santander vs Real Madrid

Racing Santander (4-2-3-1): Jokin Agirrezabala; A.Mantilla, P. Ramon, J. Belocian, A. Caricol; I. Sainz-Maza, I. Martin; B. Silva, S. Canales, I. Vicente; Y. Zabiri.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

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