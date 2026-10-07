CA TPHCM đối mặt thử thách khi làm khách của Ratchaburi lúc 19h ngày 7/10, trong trận ra quân Cúp CLB Đông Nam Á 2026/27. Đại diện Thái Lan có lợi thế sân nhà và từng loại Nam Định ở đấu trường châu Á mùa trước.

Đội bóng của HLV Arthur chưa ổn định sau những thay đổi nhân sự. Họ thắng Hà Nội ở vòng mở màn V-League 2026/27 nhưng thua tân binh Bắc Ninh ngay sau đó.

CA TPHCM còn có thể thiếu Patrik Lê Giang, Đăng Khoa, Williams Minh Hoàng và Nhật Minh vì vừa dự FIFA ASEAN Cup.

Trước đối thủ có hàng công chất lượng, đội khách cần hạn chế sai sót và tận dụng cơ hội để kiếm điểm.

Đội hình xuất phát:

Ratchaburi: Pathomakkakul, Jesse Curran, Khemdee, Aggoun, Wermeskerken, Limwannasthian, Mesa, Panya, Viera, Bruno Mendes, Rakotoharimalala

CA TPHCM: Patrik Lê Giang, Gia Bảo, Quang Hùng, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đức Phú, Kevin Yamga, Olaha Mạnh Đức, Juanjo Narvaez, Jason Cummings, Aldair Ferreira.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ratchaburi vs CA TPHCM: