Thời gian qua, CAHN liên tiếp phải chinh chiến tại V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và đấu trường châu lục, vì vậy vấn đề thể lực bị ảnh hưởng, dẫn đến thành tích không tốt. Tại Cúp C1 châu Á, đại diện Việt Nam thua cả 2 đội bóng Nhật Bản: 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 Kashima Antlers. Còn ở sân chơi trong nước, đội bóng ngành Công an thất bại 1-2 trước Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa 1-1 ở hai trận gần nhất.

Dù vậy, HLV Mano Polking khẳng định CAHN có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho thử thách tại Trung Quốc. Nhà cầm quân này cho biết CAHN đặt mục tiêu thi đấu tốt, nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại Cúp C1 châu Á.

Bên kia chiến tuyến, Shanghai Port đang có khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi của Thái Lan và hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận. Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, Shanghai Port nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm.

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