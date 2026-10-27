Thời gian qua, CAHN liên tiếp phải chinh chiến tại V-League, Cúp CLB Đông Nam Á và đấu trường châu lục, vì vậy vấn đề thể lực bị ảnh hưởng, dẫn đến thành tích không tốt. Tại Cúp C1 châu Á, đại diện Việt Nam thua cả 2 đội bóng Nhật Bản: 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 Kashima Antlers. Còn ở sân chơi trong nước, đội bóng ngành Công an thất bại 1-2 trước Hà Nội FC và hòa Thanh Hóa 1-1 ở hai trận gần nhất.
Dù vậy, HLV Mano Polking khẳng định CAHN có sự chuẩn bị nghiêm túc và sẵn sàng cho thử thách tại Trung Quốc. Nhà cầm quân này cho biết CAHN đặt mục tiêu thi đấu tốt, nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại Cúp C1 châu Á.
Bên kia chiến tuyến, Shanghai Port đang có khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi của Thái Lan và hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận. Với lợi thế sân nhà và phong độ tốt hơn, Shanghai Port nhiều khả năng sẽ chủ động chơi tấn công để giành trọn vẹn 3 điểm.
* Tiếp tục cập nhật...
16h15
Shanghai Port đang có khởi đầu thuận lợi tại sân chơi châu lục. Đội bóng Trung Quốc giành chiến thắng 6-4 trước Ratchaburi của Thái Lan và hòa Daejeon Hana Citizen của Hàn Quốc 1-1, qua đó có 4 điểm sau hai lượt trận. Shanghai Port còn thể hiện phong độ ấn tượng tại giải quốc nội. Những chiến thắng trước Chengdu Rongcheng và Tianjin Jinmen Tiger giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin trước cuộc tiếp đón CAHN.
16h10
"CAHN đến đây với một mục tiêu rất rõ ràng: thi đấu thật tốt, đại diện cho bóng đá Việt Nam một cách xứng đáng nhất và nỗ lực giành những điểm số đầu tiên tại giải đấu", HLV Polking khẳng định.
16h05
Đình Bắc không được đăng ký thi đấu ở trận đấu này vì chấn thương. Sự vắng mặt của chân sút sinh năm 2004 là một tổn thất lớn với CAHN trong chuyến làm khách tại Thượng Hải, gặp Shanghai Port FC.
16h03
CAHN bước vào lượt trận thứ ba vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/27 mà chưa có điểm số nào. Đại diện bóng đá Việt Nam thua cả 2 đội bóng Nhật Bản: 1-4 trước Gamba Osaka và 0-1 Kashima Antlers. Những kết quả này cho thấy khoảng cách về kinh nghiệm, khả năng duy trì cường độ thi đấu thực sự là bài toán khó với HLV Mano Polking.
16h00
Đội hình ra sân của CAHN: