- Paraguay chỉ thắng 2 trong 14 trận gần nhất tại World Cup trước các đối thủ châu Âu (hòa 5, thua 7). 2 chiến thắng đó là trước Slovenia (3-1) tại World Cup 2002 và Slovakia (2-0) tại World Cup 2010.

- Thổ Nhĩ Kỳ đã thua 9 trong 13 trận gần nhất ở các giải đấu lớn (thắng 4), nhưng họ chưa từng thua hai trận liên tiếp trong cùng một kỳ World Cup.

- Paraguay bị dẫn 0-3 ngay trong hiệp một trận gặp Mỹ ở lượt mở màn bằng tổng số bàn họ phải nhận trong 16 hiệp 1 trước đó tại World Cup. Ngoài ra, “Los Guaranies” chưa từng thủng lưới quá 2 bàn trong bất kỳ trận nào trong 18 trận vòng loại World Cup 2026.

- Thổ Nhĩ Kỳ tung ra tới 30 cú sút nhưng không ghi bàn trong trận thua Úc 0-2. Đây là số cú sút nhiều nhất của một đội không thể ghi bàn tại World Cup kể từ khi Bồ Đào Nha có 31 cú sút trước Anh năm 2006. Nếu chỉ tính trong thời gian thi đấu chính thức, đây là con số cao nhất kể từ khi Uruguay thực hiện 30 cú sút trước Thụy Điển ở vòng bảng World Cup 1974.

- Trận thua Úc 0-2 đã chấm dứt chuỗi 8 trận bất bại của Thổ Nhĩ Kỳ trên mọi đấu trường (7 thắng, 1 hòa). Đây cũng là thất bại đầu tiên của họ kể từ trận thua Tây Ban Nha 0-6 vào tháng 9/2025.

- Paraguay để đối thủ thực hiện tới 16 lần đoạt bóng thành công ở khu vực tấn công trong trận mở màn, con số cao nhất của họ trong 21 trận World Cup kể từ năm 1966. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác bên phần sân nhà chỉ đạt 81%, mức thấp thứ 4 của Paraguay trong giai đoạn này.

- Ferdi Kadioglu tạo ra 5 cơ hội trước Úc. Đây là lần thứ hai trong hai giải đấu lớn liên tiếp anh đạt cột mốc này trong một trận đấu, sau khi cũng tạo ra 5 cơ hội trước CH Czech tại EURO 2024. Tính từ EURO 2024 đến World Cup 2026, Kadioglu đã tạo ra 17 cơ hội, nhiều hơn ít nhất 7 cơ hội so với bất kỳ cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ nào khác.

- Julio Enciso là người kiến tạo cho Mauricio ghi bàn ở trận gặp Mỹ. Cả hai có thể trở thành những cầu thủ Paraguay đầu tiên kể từ Romerito năm 1986 ghi bàn hoặc kiến tạo trong cả hai lần ra sân đầu tiên tại World Cup. Khi đó, Romerito đã ghi 2 bàn trong hai trận đầu tiên của mình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.